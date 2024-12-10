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США показали, что «Орешник» не так страшен

01:35 174

Агентство по противоракетной обороне США впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха, во время испытания у побережья Гуама, сообщили Reuters в Пентагоне.

Во время теста, названного «Летная экспериментальная миссия-02», система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска, выпустила ракету SM-3 Block IIA, которая успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха, вблизи побережья авиабазы Андерсен.

Гуам, являющийся территорией США в западной части Тихого океана, представляет собой стратегический военный форпост, расположенный ближе к Китаю, чем к Гавайям. Он играет ключевую роль в поддержании присутствия США в регионе и сдерживании потенциальных противников, уточняет Reuters.

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