США показали, что «Орешник» не так страшен

Агентство по противоракетной обороне США впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха, во время испытания у побережья Гуама, сообщили Reuters в Пентагоне.

Во время теста, названного «Летная экспериментальная миссия-02», система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска, выпустила ракету SM-3 Block IIA, которая успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха, вблизи побережья авиабазы Андерсен.

Гуам, являющийся территорией США в западной части Тихого океана, представляет собой стратегический военный форпост, расположенный ближе к Китаю, чем к Гавайям. Он играет ключевую роль в поддержании присутствия США в регионе и сдерживании потенциальных противников, уточняет Reuters.