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Оказалось, русские никуда не ушли

фото; ОБНОВЛЕНО 01:56
01:56 1905

Российские военные корабли покинули базу в сирийском порту Тартус, но остались рядом с побережьем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на спутниковые снимки BlackSky и Planet Labs.

Согласно снимкам, ранее Россия имела пять надводных кораблей и одну подлодку в Тартусе. Спутниковые снимки от 9 декабря подтверждают информацию о том, что военные корабли покинули Тартус и заняли позиции у побережья.

Российский флот покинул военно-морскую базу в период с 6 по 9 декабря. Reuters добавляет, что у России есть большая авиабаза в прибрежном городе Латакия и свой военно-морской объект в Тартусе.

*** 01:46

Спутниковые снимки, просмотренные во вторник, не показали никаких признаков вывода российских войск с военно-морской базы Тартус или авиабазы Хмеймим около Латакии, пишет The Financial Times.

Ранее Главное управление разведки Украины заявило, что россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники, и возвращаются из Сирии в Россию.

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