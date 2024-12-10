Оказалось, русские никуда не ушли
Российские военные корабли покинули базу в сирийском порту Тартус, но остались рядом с побережьем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на спутниковые снимки BlackSky и Planet Labs.
Согласно снимкам, ранее Россия имела пять надводных кораблей и одну подлодку в Тартусе. Спутниковые снимки от 9 декабря подтверждают информацию о том, что военные корабли покинули Тартус и заняли позиции у побережья.
Российский флот покинул военно-морскую базу в период с 6 по 9 декабря. Reuters добавляет, что у России есть большая авиабаза в прибрежном городе Латакия и свой военно-морской объект в Тартусе.
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Спутниковые снимки, просмотренные во вторник, не показали никаких признаков вывода российских войск с военно-морской базы Тартус или авиабазы Хмеймим около Латакии, пишет The Financial Times.
Ранее Главное управление разведки Украины заявило, что россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники, и возвращаются из Сирии в Россию.