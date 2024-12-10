Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо?

Как уже сообщал ранее haqqin.az, оппозиционные группы, возглавляемые организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), захватившей власть в Сирии, согласовали назначение на пост премьер-министра переходного правительства Мухаммеда аль-Башира. После объявления о свержении режима Асада и правительства партии БААС, бывший премьер-министр режима, Мухаммед Кази аль-Джалали, обратился к сирийцам с видеосообщением, в котором заявил, что страну не покидал и готов в рамках «мягкого перехода» передать оппозиции всю полноту власти. А спустя несколько часов после падения режима Асада, находившийся в Катаре министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул важность сохранения государственной устойчивости Сирии и продолжения работы государственных институтов.

Анкара обеспокоена возможностью повторения в Сирии кризиса, наступившего в Ираке после свержения Саддама Хусейна. Тогда, напомним, США упразднили армию и государственные институты Ирака, что привело к всеобщему хаосу. В результате спустя некоторое время народ Ирака начал сожалеть об уходе Саддам Хусейна, правление которого характеризовалось стабильностью функционирования государственных институтов власти. В этой связи довольно неожиданно звучат оптимистичные заявления командира ХТШ Ахмад Шараа (известного под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Джулани) о будущем Сирии и о стремлении ХТШ сохранить ее институциональные системы. 9 декабря состоялась встреча бывшего премьер-министра Сирии Мухаммеда Кази аль-Джалали, Ахмада Шараа и премьер-министра правительства освобожденного Идлиба Мухаммеда аль-Башира, на которой было принято решение о передаче власти от Кабинета министров Башара Асада переходному правительству. Кто такой аль-Башир Мухаммед аль-Башир родился в 1983 году в Идлибе. Он окончил факультет электротехники Алеппского государственного университета, а в 2021 году получил диплом по шариату и праву в университете Идлиба. Помимо родного арабского, свободно владеет английским языком. Во время революции в Сирии в 2011 году работал начальником отдела точных измерительных приборов в Сирийской газовой компании.

Его теплые отношения с ХТШ начались в 2020 году, когда Турция начала создавать в Идлибе военные посты. Согласно информации из источников в Анкаре, с 2021 года аль-Башир занимал посты министра развития и премьер-министра в правительстве освобождения Идлиба. Его отношения с военными и политическими кругами Турции основывались на сотрудничестве. Выполняя в Идлибе административные и политические обязанности, аль-Башир завоевал доверие как Анкары, так и лидера ХТШ аль-Джулани, а также сыграл ключевую роль в урегулировании многих спорных вопросов в регионе. Известно, что Мухаммед аль-Башир будет возглавлять переходное правительство Сирии до 1 марта 2025 года. Перед ним стоит непростая задача в короткий срок обеспечить в стране политическую стабильность и начать восстановление некоторых регионов Сирии, пострадавших от гражданской войны. При этом страна стоит лицом к лицу с такими серьезными проблемами, как оккупация более 35 процентов территории силами РПК/ОНС, а также недавние удары ВВС и ВМФ Израиля по сирийским военным объектам. Турецкое правительство уже заявило о готовности поддержать переходное правительство в деле восстановления Сирии и сохранения ее территориальной целостности. Согласно имеющимся данным, приоритетом правительства Мухаммеда аль-Башира станет управление такими ключевыми структурами, как Министерства обороны, внутренних и иностранных дела, не игнорируя при этом деятельность других министерств и ведомств. Хотя состав нового кабинета пока не объявлен, сообщается, что на пост министра связи может быть назначен Мухаммед Ягуб аль-Омар. Отмечается также, что асадовские чиновники низшего и среднего уровня сохранят свои должности, однако ни один из бывших министров правительства Сирии в новую команду не войдет.