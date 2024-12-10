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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Иранские генералы в гневе из-за свержения Асада

02:09 806

В верхушке Корпуса стражей Исламской революции нарастает напряженность – генералы обвиняют друг друга в падении режима Башара Асада и коллапсе «оси сопротивления». Как пишет The Telegraph, все это квалифицируется как «внутренняя война».

«Доходит чуть ли не до рукоприкладства – удары кулаками по стенам, крики, пинание мусорных корзин. Каждый обвиняет каждого, и никто не берет на себя ответственность», – сообщил изданию источник в КСИР.

По его словам, никто и представить себе не мог падения режима Асада, для удержания которого у власти прилагались огромные усилия. Причем Асад интересовал Иран не сам по себе – Сирия была мостом, по которому снабжалась «Хезболла», позволявшая иранскому руководству напрямую угрожать Израилю.

Очень многие обвиняют командующего подразделением «Кудс» генерала Каани – преемника Касема Сулеймани, ликвидированного американцами в 2020 году. Сулеймани был главным архитектором «оси сопротивления», включавшей также хуситов, ХАМАС и шиитские ополчения в Ираке.

Когда собеседника издания спросили, как он относится к Яхье Синвару, чье решение напасть на Израиль и повлекло за собой 14-месячную войну, нанесшую такой ущерб иранским интересам, тот ответил: «Не думаю, что в Тегеране у него много поклонников».

По оценке представителей Ирана, положение Ирана в последние десятилетия никогда не было таким тяжелым. В Тегеране пытаются осмыслить происшедшее, сохранить то, что можно сохранить, и при этом не забывают, что через несколько недель президентом США станет Дональд Трамп, обещавший ужесточить санкции.

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