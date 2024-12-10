После свержения 61-летней диктатуры партии БААС в Сирии и бегства Башара Асада с семьей в Россию, внимание мировой общественности сосредоточилось его супруге, первой леди, уроженке Лондона и гражданке Великобритании Асме Асад. Как известно, ее четвертьвековое пребывание в статусе первой леди Сирийской Арабской Республики неожиданно завершилось в минувшее воскресенье, когда оппозиционные силы взяли власть в свои руки. В большинстве аналитических статей в британских СМИ основной акцент сделан на то, как родившаяся в Великобритании Асма Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) с годами превратилась из «сирийской принцессы Дианы» в «Марию-Антуанетту».

«Мадам Дефицит» - жена Монстра Напомним, что Мария-Антуанетта (1755–1793) была королевой Франции и дочерью австрийской императрицы Марии-Терезии. В четырнадцать лет она вышла замуж за наследного принца Франции Людовика-Августа и переехала в Париж, а в 1774 году, когда ее супруг стал королем Людовиком XVI, заняла трон королевы. За расточительный образ жизни и чрезмерные траты Марию-Антуанетту прозвали в народе «Мадам Дефицит». Во время Французской революции она стала символом ненависти к институту монархии и была обезглавлена в 1793 году по обвинению в государственной измене. Столь трагическая судьба сделала Марию-Антуанетту одной из наиболее противоречивых фигур в мировой истории. В аналитической статье, опубликованной в лондонском таблоиде The Telegraph, обращается внимание на британское гражданство жены сирийского диктатора: «О чем сейчас думает Асма Асад? Умная, красивая, с британскими корнями, она могла бы жить счастливой жизнью в Англии с друзьями и семьей, если бы не продала душу дьяволу. Но теперь она — жена монстра, ответственного за смерть более полумиллиона человек и, вероятно, остаток жизни проведет в изгнании в России». The Telegraph напоминает, что у Асмы есть паспорт гражданки Великобритании, теоретически позволяющий ей вернуться в Лондон. Правда, тут же подчеркивает, что для этого ей придется официально развестись с Башаром Асадом.

«Даже если британское правительство примет Асму, ей придется расстаться с мужем, поскольку при появлении Башара Асада в Великобритании он будет немедленно арестован. С учетом ужасающей жестокости и репрессий режима, нет сомнений, что в Лондоне Асму будут ненавидеть за связь с Башаром», — пишет The Telegraph. А в аналитическом материале британской The Guardian содержится ссылка на посвященную Асме Асад хвалебную статью в американском журнале Vogue, опубликованную в 2011 году под заголовком «Роза пустыни». В этой статье Асму описывают, как «стройную, длинноногую, подчеркивающую свою простоту молодую женщину с утонченным вкусом в одежде». Но, как считает журналист The Guardian, автор статьи в Vogue, Джульет Джоан Бак, изначально пытавшаяся оправдать эту публикацию, позднее отказалась от сотрудничества с Vogue. Согласно материалам The Guardian, Башар Асад оплатил статью Джульет Джоан Бак через одну из американских PR-компаний, заплатив за нее 5.000 долларов. Асма: от лица современной Сирии до жены кровавого диктатора Haqqin.az напоминает, что 49-летняя Асма Асад когда-то считалась символом Сирийской Арабской Республики, ставшей на путь модернизации и прогресса. Родившаяся в районе Актон на западе Лондоне в семье сирийского кардиолога и дипломата, Асма Фаваз аль-Ахрас училась в частной школе, где друзья называли ее «Эмма». Она получила образование в области компьютерной инженерии в престижном Королевском колледже Лондона, а затем стала инвестиционным банкиром. В 2000 году Асма переехала в Сирию, где вскоре вышла замуж за Башара Асада, сменившего покойного отца, Хафеза Асада, на посту главы государства. У супругов трое детей: два сына и дочь. Долгое время на Западе надеялись, что полученное в Лондоне воспитание Асмы сыграет позитивную роль в проведении политических реформ в Сирии.

В 2011 году одна из британских PR-компаний подписала контракт, чтобы помочь Асме Асад стать символом международного имиджа Сирии. А в 2012 году один из источников британской телерадиокорпорации BBC заявил, что Башар Асад женился на Асме, рассчитывая представлять ее, как новое, современное лицо Сирийской Арабской Республики. В то время многие рассматривали брак суннитки Асмы Фаваз аль-Ахрас и алавита (нусайрита) Башара аль-Асада, как шанс для сближения двух религиозных общин. Однако то, как сама Асма воспринимала роль «первой леди» Сирии, вызывало жесточайшую критику в семье Асада, особенно со стороны сестры президента, Бушры, и его матери, Анисы. Асма Асад: от успеха к разочарованию В первые годы пребывания в статусе «первой леди» Асма добилась определенных успехов в области связей с общественностью. В начале 2011 года западные СМИ посвящали Асме восторженные публикации. Однако спустя несколько месяцев в Сирии начались массовые мирные протесты, которые режим Асада подавил с исключительной жестокостью, что, собственно, и положило начало разрушительной гражданской войне, которая унесла жизни более полумиллиона граждан страны и вынудила покинуть свои дома двенадцать миллионов сирийцев.