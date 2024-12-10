Лионель Месси прилетел в Баку

Сегодня в Baku Crystal Hall состоится встреча с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси и еще тремя звездами мирового футбола - уругвайцем Луисом Суаресом, а также испанцами Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Все четверо сейчас выступают за американский клуб «Интер Майами».

Месси и его друзья уже прилетели в Баку.