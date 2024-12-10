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Лионель Месси прилетел в Баку

А вместе с ним Суарес, Альба и Бускетс; фото
Отдел спорта
02:44 860

Сегодня в Baku Crystal Hall состоится встреча с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси и еще тремя звездами мирового футбола - уругвайцем Луисом Суаресом, а также испанцами Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Все четверо сейчас выступают за американский клуб «Интер Майами».

Месси и его друзья уже прилетели в Баку.

Азербайджанские любители футбола не только смогут воочию увидеть своих кумиров, но также посмотреть фильм о Лионеле Месси, послушать известного французского исполнителя Уилли Уильяма и румынскую группу Morandi. 

Приезд Месси, Суареса, Альбы и Бускетса в Баку организовал известный бизнесмен Аднан Ахмедзаде. 

Лионель Месси прилетел в Баку
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