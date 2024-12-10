Лионель Месси прилетел в Баку
Сегодня в Baku Crystal Hall состоится встреча с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси и еще тремя звездами мирового футбола - уругвайцем Луисом Суаресом, а также испанцами Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Все четверо сейчас выступают за американский клуб «Интер Майами».
Месси и его друзья уже прилетели в Баку.
Азербайджанские любители футбола не только смогут воочию увидеть своих кумиров, но также посмотреть фильм о Лионеле Месси, послушать известного французского исполнителя Уилли Уильяма и румынскую группу Morandi.
Приезд Месси, Суареса, Альбы и Бускетса в Баку организовал известный бизнесмен Аднан Ахмедзаде.