В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: Ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск

Визит легенды мирового футбола Лионеля Месси в Азербайджан вызвал удивление на родине чемпиона мира в Аргентине. Там явно не ожидали, что обладатель всех главных футбольных трофеев после завершения сезона в США, где он выступает за «Интер Майами», отправится в столь далекое путешествие, сообщает haqqin.az.

«В последние несколько часов Лионель Месси удивил всех болельщиков неожиданным рейсом: капитан сборной Аргентины приземлился в Азербайджане, где он примет участие в важном частном благотворительном мероприятии. Аргентинская звезда прервала свой отпуск. В поездке его сопровождают Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс», - сообщает аргентинский телеканал TN.

Напомним, Месси и его партнеры по «Интер Майами» прилетели в Баку этой ночью. Сегодня в Baku Crystal Hall состоится встреча со знаменитыми футболистами. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на благотворительные цели.

Приезд суперзвезд мирового футбола в Азербайджан организовал друг Месси бизнесмен Аднан Ахмедзаде.