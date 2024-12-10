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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Атака на российские города

08:28 1962

В России заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке, в результате повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.

«По предварительным данным никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется», — написал губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

В 4:30 мск в Таганроге объявили воздушную тревогу, мэр Светлана Камбулова сообщила об атаке беспилотников и попросила жителей принять меры безопасности. В 6:02 мск тревогу отменили.

Этой ночью атаке подвергся и Брянск, там в результате атаки беспилотника произошел пожар на производственном предприятии, возгорание удалось потушить.

Таганрог расположен на юго-западе Ростовской области, между Ростовом-на-Дону и захваченным Россией украинским городом Мариуполь.

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