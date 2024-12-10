USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Обыски в офисе президента Южной Кореи. А экс-министр обороны пытался убить себя

08:40 968

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался совершить суицид в следственном изоляторе на востоке Сеула, где находится после предъявления обвинения в мятеже, связанном с попыткой президента Юн Сок Ёля ввести военное положение, сообщил агентству «Рёнхап» сотрудник исправительного учреждения.

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён

После ЧП Кима перевели в защитную камеру, его состояние остается стабильным, сообщил законодателям во время парламентских слушаний глава исправительного центра Шин Ён Хэ.

«Рёнхап» также сообщает, что сотрудники полиции Южной Кореи приступили к обыскам в офисе президента Юн Сок Ёля и полицейских управлениях.

По данным агентства, главы государства в момент прибытия следователей не было в помещении.

Ранее стало известно, что прокуратура присвоила Юну статус подозреваемого по делу о мятеже. В этой связи ему запрещен выезд из страны. Агентство добавило, что рейды также провели в офисах столичной полиции Сеула и полицейском управлении, ответственном за охрану здания Национальной ассамблеи.

Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции
Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции новость дополнена 09:55
09:55 671
Атака на российские города
Атака на российские города
08:28 1968
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: Ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: Ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
04:48 6189
Лионель Месси прилетел в Баку
Лионель Месси прилетел в Баку А вместе с ним Суарес, Альба и Бускетс; видео, фото
02:44 6589
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра что пишут мировые СМИ о первой леди Сирии
02:31 6836
Тбилиси все еще кипит
Тбилиси все еще кипит ВИДЕО
00:51 3930
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе все еще актуально
10 декабря 2024, 18:55 7707
Оказалось, русские никуда не ушли
Оказалось, русские никуда не ушли фото; ОБНОВЛЕНО 01:56
01:56 7431
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада ВИДЕО
01:17 6095
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор о развитии ситуации
10 декабря 2024, 23:59 6303
Арабы осуждают евреев
Арабы осуждают евреев
00:04 4510

ЭТО ВАЖНО

Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции
Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции новость дополнена 09:55
09:55 671
Атака на российские города
Атака на российские города
08:28 1968
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: Ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: Ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
04:48 6189
Лионель Месси прилетел в Баку
Лионель Месси прилетел в Баку А вместе с ним Суарес, Альба и Бускетс; видео, фото
02:44 6589
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра что пишут мировые СМИ о первой леди Сирии
02:31 6836
Тбилиси все еще кипит
Тбилиси все еще кипит ВИДЕО
00:51 3930
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе все еще актуально
10 декабря 2024, 18:55 7707
Оказалось, русские никуда не ушли
Оказалось, русские никуда не ушли фото; ОБНОВЛЕНО 01:56
01:56 7431
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада ВИДЕО
01:17 6095
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор о развитии ситуации
10 декабря 2024, 23:59 6303
Арабы осуждают евреев
Арабы осуждают евреев
00:04 4510
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться