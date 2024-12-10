Обыски в офисе президента Южной Кореи. А экс-министр обороны пытался убить себя

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался совершить суицид в следственном изоляторе на востоке Сеула, где находится после предъявления обвинения в мятеже, связанном с попыткой президента Юн Сок Ёля ввести военное положение, сообщил агентству «Рёнхап» сотрудник исправительного учреждения.

После ЧП Кима перевели в защитную камеру, его состояние остается стабильным, сообщил законодателям во время парламентских слушаний глава исправительного центра Шин Ён Хэ.

«Рёнхап» также сообщает, что сотрудники полиции Южной Кореи приступили к обыскам в офисе президента Юн Сок Ёля и полицейских управлениях.

По данным агентства, главы государства в момент прибытия следователей не было в помещении.

Ранее стало известно, что прокуратура присвоила Юну статус подозреваемого по делу о мятеже. В этой связи ему запрещен выезд из страны. Агентство добавило, что рейды также провели в офисах столичной полиции Сеула и полицейском управлении, ответственном за охрану здания Национальной ассамблеи.