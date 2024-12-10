Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я рад объявить, что Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции», — написал новый глава Белого дома.

Баррак, которому 77 лет, работал главным советником Трампа во время его президентской кампании 2016 года. В 2021 году его привлекали по обвинению в лоббировании интересов ОАЭ, но впоследствии оправдали. В рамках дела он внес залог в размере $250 млн.

Вместе с Трампом в новой администрации таких миллиардеров будет уже десять. Ранее избранный американский лидер сообщил, что выдвинет кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).