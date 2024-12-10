Орбан прогнозирует «радикальные перемены» в мире

Мир ждут радикальные перемены, а либеральному политическому порядку пришел конец, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Только те страны, которые максимально используют свои возможности, смогут стать победителями предстоящих перемен. Те, кто... не способен сохранить собственные ценности, ...в короткое время потеряют значимость», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии уверяет, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а новый станет веком Евразии.

Орбан отметил, что Венгрия является «самой западной страной из восточных и самой восточной из западных» и хочет наладить связи со всеми мировыми экономическими центрами. Будапешту следует воспользоваться преимуществами своей истории, экономической структуры и культуры, считает Орбан.