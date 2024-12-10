USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Орбан прогнозирует «радикальные перемены» в мире

09:52 329

Мир ждут радикальные перемены, а либеральному политическому порядку пришел конец, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Только те страны, которые максимально используют свои возможности, смогут стать победителями предстоящих перемен. Те, кто... не способен сохранить собственные ценности, ...в короткое время потеряют значимость», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии уверяет, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а новый станет веком Евразии.

Орбан отметил, что Венгрия является «самой западной страной из восточных и самой восточной из западных» и хочет наладить связи со всеми мировыми экономическими центрами. Будапешту следует воспользоваться преимуществами своей истории, экономической структуры и культуры, считает Орбан.

Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции
Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции новость дополнена 09:55
09:55 676
Атака на российские города
Атака на российские города
08:28 1975
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: Ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: Ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
04:48 6195
Лионель Месси прилетел в Баку
Лионель Месси прилетел в Баку А вместе с ним Суарес, Альба и Бускетс; видео, фото
02:44 6592
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра что пишут мировые СМИ о первой леди Сирии
02:31 6842
Тбилиси все еще кипит
Тбилиси все еще кипит ВИДЕО
00:51 3934
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе все еще актуально
10 декабря 2024, 18:55 7707
Оказалось, русские никуда не ушли
Оказалось, русские никуда не ушли фото; ОБНОВЛЕНО 01:56
01:56 7434
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада ВИДЕО
01:17 6097
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор о развитии ситуации
10 декабря 2024, 23:59 6305
Арабы осуждают евреев
Арабы осуждают евреев
00:04 4510

ЭТО ВАЖНО

Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции
Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции новость дополнена 09:55
09:55 676
Атака на российские города
Атака на российские города
08:28 1975
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: Ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: Ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
04:48 6195
Лионель Месси прилетел в Баку
Лионель Месси прилетел в Баку А вместе с ним Суарес, Альба и Бускетс; видео, фото
02:44 6592
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра что пишут мировые СМИ о первой леди Сирии
02:31 6842
Тбилиси все еще кипит
Тбилиси все еще кипит ВИДЕО
00:51 3934
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе
Подтверждено: представители Турции и Армении провели секретную встречу на границе все еще актуально
10 декабря 2024, 18:55 7707
Оказалось, русские никуда не ушли
Оказалось, русские никуда не ушли фото; ОБНОВЛЕНО 01:56
01:56 7434
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада
Разгневанные сирийцы осквернили могилу отца Асада ВИДЕО
01:17 6097
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор
Курды теряют стратегический Дейр-эз-Зор о развитии ситуации
10 декабря 2024, 23:59 6305
Арабы осуждают евреев
Арабы осуждают евреев
00:04 4510
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться