Истребители в обмен на солдат

В сводке ISW говорится, что командующий Индо-Тихоокеанским командованием США (INDOPACOM) адмирал Сэмюэл Папаро сообщил 10 декабря, что Россия и Северная Корея заключили соглашение, в котором Россия согласилась отправить истребители МиГ-29 и Су-27 в Пхеньян в обмен на развертывание Северной Кореей войск в России для поддержки войны РФ в Украине.

Россия передаст КНДР истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на развертывание северокорейских войск в России, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW), указывая на активизацию сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Папаро утверждает, что получение Северной Кореей этих самолетов усилит ее военный потенциал и что Пхеньян, вероятно, ожидает от России дополнительной военной техники и технологий, в том числе аппаратов возвращения баллистических ракет, подводных технологий и систем противовоздушной обороны в рамках этой сделки.

Адмирал отметил, что северокорейские солдаты остаются в зонах боевых действий, вероятно, имея в виду Курскую область, но пока не ведут активных боевых действий.

В обзоре напоминают, что южнокорейский телеканал TV Chosun 21 октября опубликовал эксклюзивный репортаж, в котором говорится, что Северная Корея отправила неопределенное количество пилотов-истребителей во Владивосток перед развертыванием наземных войск в России в начале октября, вероятно, с целью обучить своих пилотов управлять российскими истребителями.

По оценкам ISW, военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей особенно активизировалось после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами в июне 2024 года, а особенно после того, как он вступил в силу 4 декабря.