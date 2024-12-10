Белый дом: американцы останутся в Сирии

Американские войска останутся в Сирии после падения президента Башара Асада в рамках миссии по борьбе с терроризмом, направленной на уничтожение боевиков «Исламского государства», заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Эти войска находятся там по очень конкретной и важной причине, а не в качестве какого-либо предмета для торга», — заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер в интервью Reuters.

По его словам, американские войска «находятся там уже почти десятилетие или дольше, чтобы сражаться с ИГ... мы по-прежнему привержены этой миссии».

На прямой вопрос о том, остаются ли американские военные в Сирии, Файнер ответил: «Да».

Сирийские повстанцы без сопротивления захватили Дамаск в воскресенье после молниеносного наступления, в результате которого Башар Асад бежал в Россию. Вашингтон теперь рассматривает свое военное присутствие как гарантию стабильности, даже несмотря на то, что остается неясным, как новые правители Сирии воспримут присутствие США на территории страны. Вашингтон по-прежнему считает террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам», которая возглавила повстанческие силы, свергшие режим Асада.

Файнер добавил, что администрация Байдена находится в контакте с командой избранного президента Дональда Трампа и информирует ее о ситуации в Сирии.