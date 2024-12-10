В Узбекистане предложили ввести визовый режим с Россией

Узбекский политик в своем Telegram-канале прокомментировал заявление председателя ЛДПР Леонида Слуцкого о создании «Кодекса мигранта». А другой российский депутат Сергей Миронов высказывался о введении виз для граждан Узбекистана. Заявление последнего стало репликой на призыв Генерального консульства Узбекистана в Казани узбекистанцев не служить в российской армии.

В Узбекистане лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров призвал страны Центральной Азии поддержать идеи российских политиков об ужесточении правил въезда и пребывания в России для иностранцев. Также он высказался за установление визового режима с РФ, передает Podrobno.uz.

По мнению Кадырова, странам региона следует поддержать инициативы российских политиков. Он отмечает, что предлагаемое ужесточение контроля пойдет только на пользу.

«Мы признаем, что наши соотечественники, отправляющиеся за границу в поисках работы, должны знать местный язык, культуру, законы и специфику своей работы. Таким образом, мы поможем тем нашим гражданам, которые не могут отстоять свои права, соглашаются на дискриминацию со стороны местных ксенофобов, а главное, безответственно продают свою жизнь, создавая серьезную социальную, политическую и экономическую нагрузку на Узбекистан», – написал Кадыров.

Он считает, что введение взаимного визового режима является важным шагом на фоне «ожидаемой нестабильности в России», которая, по его мнению, может привести к значительному увеличению числа релокантов, приезжающих в Узбекистан. По его словам, все граждане Узбекистана должны знать и уважать родной язык, культуру и ценности.

«Кодекс мигранта», который предлагает создать лидер ЛДПР, будет включать в себя свод правил, согласно которым трудовой мигрант будет обязан знать русский язык, обучить семью русскому языку, если она живет в РФ, уважать культуру и традиции РФ, а также соблюдать правила поведения в общественных местах. Кроме того, такой иностранец должен будет официально трудоустроиться и платить налоги, получив разрешение на работу, иметь страховку от риска депортации или выдворения, а также пройти дактилоскопическую, геномную регистрацию и психическое тестирование.