Совет врача: Позаботьтесь о своем здоровье заранее

По его словам, своевременный медицинский осмотр – это медицинское обследование, проводимое до развития определенного заболевания или появления каких-либо симптомов с целью выявления их на ранних стадиях: «Данное обследование проводится с целью выявления ранних стадий хронических заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и др.) или генетических предрасположенностей (наличие определенных заболеваний у членов семьи)».

Вредные привычки, нездоровое питание, психологические и экологические факторы оказывают очень серьезное влияние на жизнь человека. Заболевания возникают после того, как здоровье подвергается такому воздействию. Очень важно своевременное обследование и лечение заболеваний. Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт Минздрава, врач-терапевт Нахид Магеррамов.

Терапевт сообщил, что некоторые заболевания чаще возникают с возрастом: «Например, онкология и сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у пожилых людей. Лицам, достигшим определенного возраста, рекомендуются регулярные медицинские обследования. Людям, которые употребляют табак, алкоголь или имеют другие вредные привычки, важно провести своевременное обследование для определения потенциального негативного воздействия этих привычек на организм. Лицам с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями органов дыхания, во избежание осложнений уже имеющихся заболеваний, следует регулярно проходить своевременные обследования».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что для своевременного обследования необходимо сдать кровь на общий анализ, анализ крови на сахар, холестерин и липидограмму, функциональные почечные пробы, функциональные тесты печени. Помимо этого, следует пройти эхокардиографию, электрокардиограмму, рентген, обследование молочной железы (маммография) или Пап-тест (мазок по Папаниколау), тест на определение риска возникновения остеопороза, а также мужчинам анализ на ПСА (простатический специфический антиген).

По словам Нахида Магеррамова, «разница между своевременным обследованием и профилактическим осмотром определяется главным образом целью и подходом. Оба вида осмотра важны для раннего выявления проблем со здоровьем, однако области их применения различны».

Врач отметил, что основной целью своевременного медицинского осмотра является раннее выявление и профилактика заболеваний до того, как проявятся клинические признаки: «Основное внимание следует уделять генетической предрасположенности, факторам риска и ранним стадиям заболеваний. Ранняя диагностика рака легких у курильщиков и раннее выявление заболеваний сердца у людей с наследственной предрасположенностью к болезням сердца являются наглядными примерами эффективности своевременного обследования».

Терапевт сообщил, что профилактический осмотр - это подход, направленный на предотвращение заболеваний и проверки состояния здоровья в целом: «Эти осмотры проводятся регулярно перед определенным заболеванием или в определенном возрасте ввиду факторов риска. Профилактические медосмотры в целом контролируют состояние здоровья и направлены на предотвращение возникновения заболеваний. Они проводятся с целью охраны здоровья человека и, снижая факторы риска, предотвратить заболевания».

Cпециалист-эксперт министерства отметил, что важное значение имеют общее состояние здоровья, факторы образа жизни и профилактика заболеваний. Например, обследование молочной железы (маммография) или Пап-тест (мазок по Папаниколау) используется для профилактики рака. Своевременное обследование в большей степени направлено на выявление заболеваний на ранних стадиях, а профилактический осмотр - на проверку состояния здоровья и профилактику заболеваний. Оба подхода важны с точки зрения улучшения здоровья и качества жизни в долгосрочной перспективе».