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Дорожная полиция обратилась к водителям

10:50 1454

12 декабря в связи с мероприятиями по случаю дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение транспорта, сообщили в Управлении государственной дорожной полиции столицы.

Согласно информации, ограничения введут с 08:00 и до завершения мероприятий.

Движение транспорта будет полностью перекрыто на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента. Ограничения введены для обеспечения удобного и безопасного передвижения граждан, пришедших почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Будет ограничено и изменено направление движения всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушвига с проспектом Мэтбуат, от улицы Мехти Гусейна, от пересечения улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде в направлении проспекта Парламента – Аллеи почетного захоронения.

Гражданам рекомендуется по возможности избегать использования личных автомобилей на названных участках и отдавать предпочтение общественному транспорту.

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