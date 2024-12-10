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Азербайджан вместе с 15 странами будет следить за здоровьем животных

10:59 571

Азербайджан стал членом Комитета по контролю управления Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ). В состав комитета входят представители 16 государств, включая Азербайджан, Китай, Австралию, Австрию, Норвегию, Ирландию, Канаду и Чили.

Комитет был создан в ходе 91-й Генеральной сессии ВОЗЖ в этом году. Его основная цель — обновление нормативных документов организации, управление финансами, а также мониторинг и совершенствование состояния решения приоритетных вопросов в области животноводства по всему миру.

Работа комитета будет координироваться секретариатом, расположенным в штаб-квартире ВОЗЖ. Планируется проведение встреч с участием представителей стран-членов, а также привлеченных консультантов и экспертов в соответствующих областях. Комитет подготовит отчет «Оценка институционального, технического и финансового управления» и представит его руководству ВОЗЖ.

Азербайджан в Комитете по контролю управления будет представлять Галиб Абдулалиев — представитель Азербайджана в ВОЗЖ, руководитель отдела здоровья животных и биологической безопасности Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA), главный государственный ветеринарный инспектор.

В последние годы АQTA проводит комплексные меры по обеспечению здоровья животных и биологической безопасности в Азербайджане, предотвращению проникновения инфекционных заболеваний животных из других стран, а также подтверждению статуса здоровья в случаях заболеваний, способных нарушить биобезопасность окружающей среды.

Кроме того, инициативы Азербайджана по укреплению регионального сотрудничества в области здоровья животных получили высокую оценку ВОЗЖ. Например, Азербайджан был избран председателем консультативной группы по ящуру для региона Восточной Европы и Центральной Азии, а также членом руководящего комитета Европейской платформы по благополучию животных. В этом году ВОЗЖ подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от чумы мелкого рогатого скота и высокопатогенного птичьего гриппа. Благодаря институциональным реформам в области обеспечения здоровья животных и биологической безопасности, Азербайджан заслужил высокое доверие и был избран членом Комитета по контролю управления Всемирной организации здоровья животных.

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