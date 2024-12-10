Байден перед уходом может исключить ХТШ из списка террористов

Администрация уходящего президента США Джо Байдена рассматривает возможность исключения группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» из списка иностранных террористических организаций. Об этом телеканалу NBC News сообщили два действующих представителя Белого дома и бывший высокопоставленный чиновник.

По словам одного из собеседников, цель обсуждений — создать условия для взаимодействия мирового сообщества с новыми властями Сирии. Два источника отметили, что исключение ХТШ может произойти в ближайшее время, но третий подчеркнул, что дискуссии находятся на ранней стадии.

Возможное снятие террористического статуса с ХТШ также влечет за собой отмену награды в $10 млн за информацию о лидере группировки Абу Мухаммеде аль-Джулани.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что сейчас возможная смена политики Вашингтона в отношении ХТШ не обсуждается. Он добавил, что Белый дом планирует наблюдать за действиями группировки и изучает правовые аспекты для ее исключения из списка террористических организаций.