Опасная игра Израиля в Сирии

Пока весь мир гадает, стоит ли верить заявлениям «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) о том, что они больше не исламисты и собираются строить новую светскую и демократическую Сирию, Израиль как в тире бомбит там все, до чего может дотянуться. По мнению специалистов, если его удары по сирийским военным аэродромам будут продолжаться в нынешнем темпе, то сирийские ВВС как класс будут полностью уничтожены в течение нескольких дней.

Кстати, военно-морского флота Сирия, судя по всему, уже лишилась после атаки ВВС Израиля военно-морской базы в Тартусе. И сейчас идет добивание складов вооружения и военной техники. ЦАХАЛ, кроме того, вошел на Голанские высоты и даже продвинулся чуть дальше. До Дамаска израильтянам осталось сейчас примерно 25 километров. Такая вот «пришла беда откуда не ждали».

И если бы все ограничилось только атаками на склады ВиВТ, то мир предпочел бы сделать вид, что ничего сверхъестественного не произошло, в конце концов, много безопасности не бывает, и израильская армия просто выполняет ту работу, которая должна была сделать сирийская армия при отступлении. Потому как ее склады – штука весьма серьезная. И на местном, и не только, оружейном рынке в период революционного безвременья может оказаться много такого, чего и врагу не пожелаешь, а не просто автоматы с гранатами.

Но Нетаньяху заявил, что Голанские высоты «навечно» останутся частью Израиля. А это уже другая ситуация, более напоминающая попытку «передвинуть соседский забор в свою пользу», да еще когда у соседа пожар. Что не может не вызвать возмущения, и арабский мир вместе с Турцией уже его высказывает, прямо называя происходящее «незаконной оккупацией».