Опасная игра Израиля в Сирии
Около 250 израильских ударов по сирийским военным объектам было нанесено накануне после падения Асада.
Пока весь мир гадает, стоит ли верить заявлениям «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) о том, что они больше не исламисты и собираются строить новую светскую и демократическую Сирию, Израиль как в тире бомбит там все, до чего может дотянуться. По мнению специалистов, если его удары по сирийским военным аэродромам будут продолжаться в нынешнем темпе, то сирийские ВВС как класс будут полностью уничтожены в течение нескольких дней.
Кстати, военно-морского флота Сирия, судя по всему, уже лишилась после атаки ВВС Израиля военно-морской базы в Тартусе. И сейчас идет добивание складов вооружения и военной техники. ЦАХАЛ, кроме того, вошел на Голанские высоты и даже продвинулся чуть дальше. До Дамаска израильтянам осталось сейчас примерно 25 километров. Такая вот «пришла беда откуда не ждали».
И если бы все ограничилось только атаками на склады ВиВТ, то мир предпочел бы сделать вид, что ничего сверхъестественного не произошло, в конце концов, много безопасности не бывает, и израильская армия просто выполняет ту работу, которая должна была сделать сирийская армия при отступлении. Потому как ее склады – штука весьма серьезная. И на местном, и не только, оружейном рынке в период революционного безвременья может оказаться много такого, чего и врагу не пожелаешь, а не просто автоматы с гранатами.
Но Нетаньяху заявил, что Голанские высоты «навечно» останутся частью Израиля. А это уже другая ситуация, более напоминающая попытку «передвинуть соседский забор в свою пользу», да еще когда у соседа пожар. Что не может не вызвать возмущения, и арабский мир вместе с Турцией уже его высказывает, прямо называя происходящее «незаконной оккупацией».
Перед нами фирменный почерк Нетаньяху и его окружения: они не умеют останавливаться. И если добиваются успеха, то, не закрепив его, не зафиксировав в политическом плане, тут же совершают еще более рискованный шаг, задирая ставки. «Хайят Тахрир аш-Шам» пока публично не прокомментировал ситуацию – но это только пока. Сирийская оппозиция, как много раз говорилось за последние дни, - это лоскутное одеяло, которое так и норовит расползтись и схлестнуться между собой в кровавой схватке за зоны влияния. И тезис борьбы с «израильской оккупацией» вполне может стать тем знаменем, под которым одни из этих группировок, вероятно, наиболее непримиримых, выступят против другой части оппозиции, более умеренной.
Кроме того, этот шаг Израиля еще более затруднит отношения монархий Персидского залива с еврейским государством. Мир радовался свержению Асада, мир одобрительно или безразлично отнесся к тому, что Израиль наносит удары по складам и оборонным предприятиям сирийской армии, но намерения совершить аннексию сирийских территорий, оккупированных Израилем после арабо-израильской войны 1967 года, – это, согласитесь, совсем другое. И выглядит сомнительно, и чревато для еврейского государства проблемами.
А для арабского мира, сколь ни эфемерным является это понятие, данный шаг будет долгое время препятствием для налаживания добрососедских отношений и еще одним предостережением от сближения с ним.