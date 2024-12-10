Очередное новшество AZAL

Как сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, теперь приобрести авиабилеты онлайн на эти рейсы можно на сайте авиакомпании или в мобильном приложении AZAL через digital.login, предоставленный Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA).

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL внедрил очередные цифровые решения, чтобы сделать процесс онлайн-покупки авиабилетов по маршруту Баку - Нахчыван - Баку более удобным и быстрым.

Так, при прохождении верификации с помощью digital.login или SİMA İmza для онлайн-покупки авиабилета пассажиру не придется вводить все личные данные, достаточно указать лишь серийный номер удостоверения личности. Остальная личная информация будет автоматически заполнена в соответствующих полях, что значительно упростит процесс приобретения авиабилета, позволит пассажирам сэкономить время и снизит риск ошибок.

При оформлении авиабилетов для нескольких пассажиров достаточно, чтобы только один из них прошел процедуру подтверждения личности с помощью digital.login. Следует отметить, что автоматическое заполнение данных будет доступно только для тех, кто прошел процесс верификации. Информацию об остальных пассажирах потребуется ввести вручную.

Напомним, что AZAL уже внедрил ряд цифровых решений для упрощения и повышения прозрачности процесса приобретения авиабилетов, а также улучшения качества обслуживания на маршруте Баку-Нахчыван-Баку. В рамках этой инициативы система SİMA İmza была интегрирована в официальный сайт и мобильное приложение AZAL. Также авиакомпания запустила онлайн-регистрацию на данном направлении.

Кроме того, пассажиры, путешествующие по этому маршруту, могут приобрести авиабилеты в кассах, используя электронное удостоверение личности через платформу mуgov, предоставленную İRİA.