Хаменеи: «Военный переворот» в Сирии спланировали США и Израиль

«Военный переворот» в Сирии был спланирован США и Израилем, у Ирана есть доказательства этого. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии, является совместным планом американцев и сионистов. Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками... были США и сионисты. Есть свидетельства этому», - приводит слова Хаменеи телеканал SNN.