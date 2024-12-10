USD 1.7000
EUR 1.7893
RUB 1.6487
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Хаменеи: «Военный переворот» в Сирии спланировали США и Израиль

новость дополнена
11:41 1147

«Военный переворот» в Сирии был спланирован США и Израилем, у Ирана есть доказательства этого. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии, является совместным планом американцев и сионистов. Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками... были США и сионисты. Есть свидетельства этому», - приводит слова Хаменеи телеканал SNN.

Американо-израильский комитет у Ильхама Алиева
Американо-израильский комитет у Ильхама Алиева фото
11:45 1232
Хаменеи: «Военный переворот» в Сирии спланировали США и Израиль
Хаменеи: «Военный переворот» в Сирии спланировали США и Израиль новость дополнена
11:41 1148
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо?
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо? новые вопросы
02:07 9964
Трамп готовит массовую депортацию из Америки
Трамп готовит массовую депортацию из Америки наша корреспонденция; все еще актуально
10 декабря 2024, 21:28 5064
Белый дом: американцы останутся в Сирии
Белый дом: американцы останутся в Сирии
10:15 1697
Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции
Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции новость дополнена 09:55
09:55 3366
Атака на российские города
Атака на российские города
08:28 4328
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
04:48 8545
Лионель Месси прилетел в Баку
Лионель Месси прилетел в Баку А вместе с ним Суарес, Альба и Бускетс; видео, фото
02:44 8539
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра что пишут мировые СМИ о первой леди Сирии
02:31 8772
Тбилиси все еще кипит
Тбилиси все еще кипит ВИДЕО
00:51 4795

ЭТО ВАЖНО

Американо-израильский комитет у Ильхама Алиева
Американо-израильский комитет у Ильхама Алиева фото
11:45 1232
Хаменеи: «Военный переворот» в Сирии спланировали США и Израиль
Хаменеи: «Военный переворот» в Сирии спланировали США и Израиль новость дополнена
11:41 1148
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо?
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо? новые вопросы
02:07 9964
Трамп готовит массовую депортацию из Америки
Трамп готовит массовую депортацию из Америки наша корреспонденция; все еще актуально
10 декабря 2024, 21:28 5064
Белый дом: американцы останутся в Сирии
Белый дом: американцы останутся в Сирии
10:15 1697
Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции
Трамп назначит своего друга-миллиардера послом в Турции новость дополнена 09:55
09:55 3366
Атака на российские города
Атака на российские города
08:28 4328
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
В Аргентине удивлены приездом Месси в Баку: ради поездки в Азербайджан он прервал свой отпуск
04:48 8545
Лионель Месси прилетел в Баку
Лионель Месси прилетел в Баку А вместе с ним Суарес, Альба и Бускетс; видео, фото
02:44 8539
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра
«Мадам Дефицит», она же «Роза пустыни», она же жена Монстра что пишут мировые СМИ о первой леди Сирии
02:31 8772
Тбилиси все еще кипит
Тбилиси все еще кипит ВИДЕО
00:51 4795
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться