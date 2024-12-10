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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Трамп дал «совет» новым властям Сирии

11:53 1007

Сирийцам придется справляться самим без помощи Запада, в частности, США и Франции. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

«В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый - в Сирии. Им придется справляться полностью самостоятельно, потому что мы (Соединенные Штаты) и Франция в этом не участвуем», - заявил Трамп.

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