Трамп дал «совет» новым властям Сирии
11:53 1007
Сирийцам придется справляться самим без помощи Запада, в частности, США и Франции. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.
«В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый - в Сирии. Им придется справляться полностью самостоятельно, потому что мы (Соединенные Штаты) и Франция в этом не участвуем», - заявил Трамп.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!