Трамп дал «совет» новым властям Сирии

Сирийцам придется справляться самим без помощи Запада, в частности, США и Франции. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

«В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый - в Сирии. Им придется справляться полностью самостоятельно, потому что мы (Соединенные Штаты) и Франция в этом не участвуем», - заявил Трамп.