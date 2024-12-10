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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Сирийские повстанцы получили помощь от Украины

12:12 658

Повстанцы, пришедшие к власти в Дамаске, получили беспилотники и другую поддержку от украинских разведчиков, утверждает американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус в колонке, опубликованной The Washington Post.

Автор статьи ссылается на анонимные источники, «знакомые с украинской военной деятельностью за рубежом».

По его утверждению, украинская разведка направила около 20 опытных операторов дронов и около 150 беспилотников «в штаб повстанцев в Идлибе» около месяца назад, чтобы помочь группировке «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада, полагают источники в западной разведке. Но она была примечательна как часть более широких украинских усилий по скрытному нанесению ударов по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России», — говорится в колонке.

«Мотивация Украины очевидна: столкнувшись с российским натиском внутри своей страны, украинская разведка ищет другие фронты, где она может разбить нос России», — считает автор.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев ранее в интервью ТАСС говорил, что «украинские специалисты из главного управления разведки Украины» находятся в Идлибе, «поставляют туда по определенным каналам беспилотные летательные аппараты» и обучают «их изготовлению и использованию».

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