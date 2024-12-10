В Баку ограбили дом Эльчибея

В Баку ограбили дом бывшего президента Абульфаза Эльчибея.

Как стало известно haqqin.az, из дома украли систему «комби» и несколько вещей. Сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в совершении кражи Самид Джафаров. Возбуждено уголовное дело по статье 177 (кража) УК Азербайджана.

Напомним, незадолго до своей смерти вдова Абульфаза Эльчибея, Халима Алиева, обратилась к первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой о ремонте дома в поселке Расулзаде. После этого обращения по поручению первого вице-президента дом был отремонтирован Фондом Гейдара Алиева.