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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Трамп назвал свой главный приоритет

12:41 1752

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине будет его главным приоритетом после вступления в должность, пишет Barron's.

«Думаю, мы должны решить проблему войны Украины с Россией. Обе эти страны несут потери, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают», - сказал Трамп в интервью французским СМИ.

Трамп отметил, что «Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток - это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией».

Он подчеркнул, что эту проблему «нужно решить быстро».

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