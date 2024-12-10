Трамп назвал свой главный приоритет

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине будет его главным приоритетом после вступления в должность, пишет Barron's.

«Думаю, мы должны решить проблему войны Украины с Россией. Обе эти страны несут потери, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают», - сказал Трамп в интервью французским СМИ.

Трамп отметил, что «Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток - это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией».

Он подчеркнул, что эту проблему «нужно решить быстро».