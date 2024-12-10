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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Британцы дают зеленый свет сирийской оппозиции

13:07 1315

Правительство Великобритании может исключить исламистскую боевую группировку «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) из списка запрещенных террористических групп после того, как эта группа повстанцев возглавила свержение Башара Асада в Сирии. Об этом сказал ВВС британский министр Кабинета министров Пэт Макфадден.

По словам Макфаддена, сейчас ситуация в стране «очень изменчива». Но если она стабилизируется, то любое изменение по ХТШ будет «относительно быстрым решением».

«Хаят Тахрир аш-Шам» была запрещена как террористическая организация в Великобритании после того, как в 2017 году ее добавили в перечень террористических организаций «Аль-Каиды».

Макфадден подтвердил, что Великобритания пока не может иметь никаких контактов с ХТШ.

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