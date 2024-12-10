«Путин уже не тот»: новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский использовал свою первую после выборов в США встречу с Дональдом Трампом, чтобы объяснить потребность Украины в гарантиях безопасности в любом переговорном процессе по прекращению войны с Россией. Об этом пишет Reuters, которое раскрыло детали встречи президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа в Париже 7 декабря.

По их словам, встречу организовал президент Франции. Макрон, Зеленский и Трамп общались без советников в течение 35 минут. Они не обсуждали конкретные детали мирного урегулирования российско-украинской войны, но Трамп повторил, что выступает за немедленное прекращение огня и проведение переговоров. По выражению Reuters, встреча дала «первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта».

Источники рассказали, что Макрон и Зеленский в ходе встречи были «на одной волне», но старались «не загнать Трампа в угол», а избранный президент США вел себя «дружелюбно, уважительно и открыто» и много слушал. Несколько источников, близких в Трампу, сказали, что он стремится установить личное взаимопонимание, чтобы в дальнейшем решить, как действовать дальше. Команда Трампа не ответила на запрос Reuters о комментарии.

«Во время встречи были затронуты некоторые ключевые моменты, например, говорилось, что для мира нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно, Путин может снова нарушить его, как он уже делал раньше, без надлежащих гарантий», — сказал источник в офисе президента Украины. Отвечая на вопрос, как Трамп воспринял эти слова, собеседник сказал: «Он обдумывает все детали».

Макрон и Зеленский в ходе встречи излагали свое видение ситуации и подчеркивали, что без поддержки США Киеву будет очень трудно. По словам украинского чиновника, Зеленский считает, что Путин на международной арене боится только Трампа и, возможно, Китая, поэтому для достижения прочного мира Вашингтон должен быть «по-настоящему сильным».

Собеседники агентства заявили, что Макрон использовал встречу, чтобы доказать, что европейцы уже много сделали для поддержки Украины и что они также готовы более равномерно разделить бремя безопасности с США. Макрон и Зеленский говорили Трампу, что «Путин в 2024 году уже не тот, что в 2017 году», когда избранный президент США общался с российским лидером во время своего первого президентского срока, рассказал один из чиновников.

Ранее Дональд Трамп после переговоров в Париже призвал начать переговоры о прекращении российско-украинской войны. В Кремле ответили, что Россия «открыта для переговоров», но для этого Владимир Зеленский должен отменить действующий в Украине запрет на любые контакты с российским руководством. Трамп, комментируя итоги встречи в Париже, сказал в интервью New York Post, что Зеленский «готов к миру», а Путин «должен думать, что пришло время», так как он, по словам избранного президента США, «проиграл».