Новые власти Сирии о судьбе военных баз России

Новые власти рассмотрят вопрос о судьбе военных баз России в Сирии с точки зрения выгоды и интересов сирийского народа. Так в комментарии ТАСС сказал сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

«Что касается военных баз, это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос будет обязательно рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», - сказал он.

9 декабря источник сообщил ТАСС, что сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует сирийскую провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. По его данным, члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

Аллуш также заявил, что проект построения в Сирии государства, ориентированного на ислам, не годится для сирийского народа: «Проект исламской уммы не подходит сирийскому народу и вреден для него».

Мухаммед Аллуш в 2016 году был назначен главным переговорщиком оппозиции на межсирийских мирных переговорах в Женеве, в 2017 году он возглавил сирийскую оппозиционную делегацию на встрече в Астане.