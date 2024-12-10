USD 1.7000
EUR 1.7893
RUB 1.6487
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

В России зачистка кинолент: начали с Ахеджаковой в «Иронии судьбы, или С легким паром!»

наши подробности
Ага Гасымлы, собкор
13:30 2378

В России могут начать вырезать из культовых советских фильмов с помощью нейросетей политически неугодных актеров и актрис, которых знают и любят десятки миллионов людей на постсоветском пространстве, в том числе в Азербайджане.

Елена Крайт, официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, обратилась в Министерство культуры РФ с предложением, используя искусственный интеллект, заменить в советской кинокомедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лию Ахеджакову на Елизавету Боярскую.

Вместо Ахеджаковой будет Боярская. А вместо Мягкова - Павел Прилучный?

Как известно, с самого начала российского вторжения в Украину Ахеджакова из-за своей антивоенной позиции стала нежелательной артисткой на родине, где ее постепенно лишили ролей, вынудили уволиться из театра «Современник», в котором она служила 46 лет, и вот теперь хотят убрать из легендарной комедии Эльдара Рязанова, которую как в советские, так и в постсоветские времена традиционно показывают под Новый год.

Как сообщают российские СМИ, поводом стала фраза «Слава Украине!», которую родившаяся в Днепропетровске Ахеджакова выкрикнула недавно по завершении спектакля «Мой внук Вениамин», состоявшегося в Лос-Анджелесе. После чего общественные организации России призвали Министерство культуры признать ее иноагентом и лишить звания «Народной артистки Российской Федерации».

Большинство бакинцев знают Ахеджакову по ее участию более чем в пятидесяти фильмах, по праву считающихся шедеврами советского киноискусства - «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небеса обетованные» и другие.

Легендарная актриса, несмотря на преклонный возраст, продолжает выражать активную гражданскую позицию

Надо отметить, что знаменитая российская актриса, которая несмотря на свои 86 лет продолжает активную сценическую деятельность, далеко не впервые публично выражает свою позицию по поводу войны в Украине. В сентябре 2023 года во время выступления в Германии Ахеджакова поднялась на сцену в Германии с сине-желтым флагом. Тогда же Генеральная прокуратура РФ, усмотрев в ее высказываниях и публикациях в соцсетях дискредитацию Вооруженных сил России, начала рассматривать обращение общественников из организации «Ветераны России» признать Ахеджакову иноагентом, а также предложение бессрочно закрыть въезд в Россию вступившейся за нее знаменитой польской киноактрисе Барбаре Брыльске.

Как уже сообщалось, ранее Брыльска заявила, что «такая Родина недостойна» Ахеджаковой и пожелала коллеге по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» поскорее уехать из России, поскольку «проклятые Богом люди» все равно не дадут ей там спокойно жить.

Тогда же депутат Госдумы РФ Ольга Занко опубликовала в своем Telegram-канале несколько секунд из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» с вырезанной из сцены актрисой Барбарой Брыльской.

«Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису, - написала депутат. – Как видите, благодаря нейросети Брыльску заменила Валентина Талызина, которая и так озвучивала ее в фильме от и до».

Барбару Брыльску пригрозили «импортозаместить»

Отметим, что в августе 2022 года члены рабочей группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) обнародовали список из 142 знаменитостей, отказавшихся публично поддержать «спецоперацию» в Украине. В него попали кинорежиссер Федор Бондарчук, актер Данила Козловский, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, актриса Чулпан Хаматова (эмигрировала в Ригу, активно поддерживает Украину и заявила о готовности отказаться от звания «Народной артистки РФ»), юморист Максим Галкин, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, Семен Слепаков, Алла Пугачева, популярный актер Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой и другие.

Как сообщил haqqin.az на условиях анонимности заместитель директора одного из театров Санкт-Петербурга, «зачистка» фильмов от неугодных актеров и даже от исполнителей песен в этих фильмах вполне возможна благодаря освоению нейросетей, это задача реализуемая.

Он также сказал, что лозунг «Слава Украине — героям слава» признан в России нацистским, экстремистским и предусматривает 15 суток ареста или штраф до 30 тысяч рублей за «дискредитацию российской армии».

«Тем не менее решение о «зачистке» кинолент может быть принято только на уровне президента России», - сказал собеседник haqqin.az.

Андрей Перцев, политический обозреватель интернет-издания «Медуза», сказал в интервью haqqin.az, что на данный момент нейросетями в России убирали актеров только из современных фильмов.

«А вот поступать так же с советской киноклассикой, которую помнят миллионы россиян, пока не рискуют и думаю, не рискнут, - уверен Перцев. – Как известно, Украину активно поддерживал ныне покойный Вахтанг Кикабидзе, однако фильмы с его участием по-прежнему показывают в РФ. Можно также вспомнить и Аллу Пугачеву. Более молодые люди продолжают слушать уехавших артистов - Би-2, Нойз МС, Земфиру, Монеточку и других. Это как с угрозами российских властей закрыть в стране YouTube. Может, и хотелось бы его запретить полностью, но власти понимают, что недовольство людей будет сильным. Цифровая «зачистка» фильмов, в которых участвуют актеры, известные десяткам миллионов людей в России и других странах, вызовет недоумение даже у тех, кто поддерживает войну. Ведь это кино уже снято, а вымарывание актеров из него будет переписыванием истории. То есть именно тем, за что власти РФ постоянно критикуют Запад. Поэтому такие предложения исходят пока только от радикалов».

Известный российский литературный критик и литературовед Михаил Эдельштейн в беседе с журналистом haqqin.az сказал, что скандальные требования замены в старых фильмах актеров и актрис, неугодных властям, некоторые люди делают ради хайпа, дешевой славы.

Михаил Эдельштейн

«Очень мало шансов на то, что эти призывы будут реализованы, - уверен Эдельштейн. - О том, чтобы убрать Брыльску из рязановской классики, говорят еще с прошлого года, но тем не менее ничего не происходит. Ахеджакову заменить с помощью нейросети на Лизу Боярскую требует Елена Крайт - рядовая ведущая криминальных теленовостей, известная в основном тем, что является женой Виталия Бородина - серийного доносчика, который создает себе репутацию влиятельного человека и призывает властные инстанции кого-то признать иноагентом, против кого-то возбудить уголовное дело и так далее. Но в итоге ничего не происходит. То есть человек существует на то, что строчит на звезд доносы, благодаря которым он все время появляется в печати. Такой вот метод создать себе репутацию влиятельного человека, каковым Бородин, конечно, ни в коем случае не является».

По словам Эдельштейна, Лию Ахеджакову знает по крайней мере все старшее поколение бывшего СССР.

«Устраивать гонения на таких суперпопулярных людей - тактика многих никому не известных депутатов-заднескамеечников, которые постоянно выскакивают с какими-то скандальными заявлениями, чтобы где-то мелькать и хоть как-то запомниться», - сказал он.

Михаил Эдельштейн считает, что в Кремле есть некая установка, в соответствии с которой очень известных актеров и исполнителей за политические высказывания особо не преследуют.

Трогать легендарную Аллу Борисовну Кремль не решается

«С одной стороны, конечно, Макаревич, Гребенщиков стали иноагентами, - говорит он. – А с другой – Аллу Пугачеву даже иноагентом не признали. В отношении Ахеджаковой и Юрия Шевчука, несмотря на их однозначную антивоенную позицию, также не были применены какие-то санкции. То есть из практических соображений российская власть старается не трогать популярные фигуры, чтобы не отталкивать миллионы их поклонников и лишний раз не напрягать россиян. Это - часть стратегии Кремля по созданию иллюзии мирной жизни. С одной стороны, людей запугивают, а с другой - стараются лишний раз не раздражать.

Возбуждение уголовного дела в отношении 86-летней Лии Ахеджаковой выглядело бы абсолютной дикостью. Но с другой стороны, приходится констатировать, что современная Россия совершенно безумна, в ней сегодня возможно все что угодно. К сожалению, это государство, полностью сошедшее с рельсов каких-то цивилизационных представлений. Чего стоит одна только сцена, в которой Рамзан Кадыров предлагает украинским пленным застрелиться! Это просто какое-то безумие, глумление над человеческим разумом. Очень хочется верить, что в этом безумии все-таки есть остатки хоть какой-то внутренней логики».

Атака на российские города: удар по нефтебазе
Атака на российские города: удар по нефтебазе обновлено 14:52
14:52 5024
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
14:41 399
Макрон позвонил Иванишвили
Макрон позвонил Иванишвили
14:20 814
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии обновлено 13:41
13:41 4052
Переполненный Baku Crystal Hall в ожидании Месси
Переполненный Baku Crystal Hall в ожидании Месси фото; обновлено 14:26; видео
14:26 10229
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева фото
13:48 2148
Опасная игра Израиля в Сирии
Опасная игра Израиля в Сирии наш комментарий
11:24 4047
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация о развитии ситуации; все еще актуально
10 декабря 2024, 21:48 12507
Блинкен летит в Турцию
Блинкен летит в Турцию
13:14 1475
«Путин уже не тот»: новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
«Путин уже не тот»: новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
13:08 2257
Британцы дают зеленый свет сирийской оппозиции
Британцы дают зеленый свет сирийской оппозиции
13:07 1319

ЭТО ВАЖНО

Атака на российские города: удар по нефтебазе
Атака на российские города: удар по нефтебазе обновлено 14:52
14:52 5024
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
14:41 399
Макрон позвонил Иванишвили
Макрон позвонил Иванишвили
14:20 814
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии обновлено 13:41
13:41 4052
Переполненный Baku Crystal Hall в ожидании Месси
Переполненный Baku Crystal Hall в ожидании Месси фото; обновлено 14:26; видео
14:26 10229
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева фото
13:48 2148
Опасная игра Израиля в Сирии
Опасная игра Израиля в Сирии наш комментарий
11:24 4047
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация о развитии ситуации; все еще актуально
10 декабря 2024, 21:48 12507
Блинкен летит в Турцию
Блинкен летит в Турцию
13:14 1475
«Путин уже не тот»: новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
«Путин уже не тот»: новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
13:08 2257
Британцы дают зеленый свет сирийской оппозиции
Британцы дают зеленый свет сирийской оппозиции
13:07 1319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться