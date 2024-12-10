В России зачистка кинолент: начали с Ахеджаковой в «Иронии судьбы, или С легким паром!»

В России могут начать вырезать из культовых советских фильмов с помощью нейросетей политически неугодных актеров и актрис, которых знают и любят десятки миллионов людей на постсоветском пространстве, в том числе в Азербайджане. Елена Крайт, официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, обратилась в Министерство культуры РФ с предложением, используя искусственный интеллект, заменить в советской кинокомедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лию Ахеджакову на Елизавету Боярскую.

Как известно, с самого начала российского вторжения в Украину Ахеджакова из-за своей антивоенной позиции стала нежелательной артисткой на родине, где ее постепенно лишили ролей, вынудили уволиться из театра «Современник», в котором она служила 46 лет, и вот теперь хотят убрать из легендарной комедии Эльдара Рязанова, которую как в советские, так и в постсоветские времена традиционно показывают под Новый год. Как сообщают российские СМИ, поводом стала фраза «Слава Украине!», которую родившаяся в Днепропетровске Ахеджакова выкрикнула недавно по завершении спектакля «Мой внук Вениамин», состоявшегося в Лос-Анджелесе. После чего общественные организации России призвали Министерство культуры признать ее иноагентом и лишить звания «Народной артистки Российской Федерации». Большинство бакинцев знают Ахеджакову по ее участию более чем в пятидесяти фильмах, по праву считающихся шедеврами советского киноискусства - «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небеса обетованные» и другие.

Надо отметить, что знаменитая российская актриса, которая несмотря на свои 86 лет продолжает активную сценическую деятельность, далеко не впервые публично выражает свою позицию по поводу войны в Украине. В сентябре 2023 года во время выступления в Германии Ахеджакова поднялась на сцену в Германии с сине-желтым флагом. Тогда же Генеральная прокуратура РФ, усмотрев в ее высказываниях и публикациях в соцсетях дискредитацию Вооруженных сил России, начала рассматривать обращение общественников из организации «Ветераны России» признать Ахеджакову иноагентом, а также предложение бессрочно закрыть въезд в Россию вступившейся за нее знаменитой польской киноактрисе Барбаре Брыльске. Как уже сообщалось, ранее Брыльска заявила, что «такая Родина недостойна» Ахеджаковой и пожелала коллеге по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» поскорее уехать из России, поскольку «проклятые Богом люди» все равно не дадут ей там спокойно жить. Тогда же депутат Госдумы РФ Ольга Занко опубликовала в своем Telegram-канале несколько секунд из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» с вырезанной из сцены актрисой Барбарой Брыльской. «Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису, - написала депутат. – Как видите, благодаря нейросети Брыльску заменила Валентина Талызина, которая и так озвучивала ее в фильме от и до».

Отметим, что в августе 2022 года члены рабочей группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) обнародовали список из 142 знаменитостей, отказавшихся публично поддержать «спецоперацию» в Украине. В него попали кинорежиссер Федор Бондарчук, актер Данила Козловский, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, актриса Чулпан Хаматова (эмигрировала в Ригу, активно поддерживает Украину и заявила о готовности отказаться от звания «Народной артистки РФ»), юморист Максим Галкин, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, Семен Слепаков, Алла Пугачева, популярный актер Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой и другие. Как сообщил haqqin.az на условиях анонимности заместитель директора одного из театров Санкт-Петербурга, «зачистка» фильмов от неугодных актеров и даже от исполнителей песен в этих фильмах вполне возможна благодаря освоению нейросетей, это задача реализуемая. Он также сказал, что лозунг «Слава Украине — героям слава» признан в России нацистским, экстремистским и предусматривает 15 суток ареста или штраф до 30 тысяч рублей за «дискредитацию российской армии». «Тем не менее решение о «зачистке» кинолент может быть принято только на уровне президента России», - сказал собеседник haqqin.az. Андрей Перцев, политический обозреватель интернет-издания «Медуза», сказал в интервью haqqin.az, что на данный момент нейросетями в России убирали актеров только из современных фильмов. «А вот поступать так же с советской киноклассикой, которую помнят миллионы россиян, пока не рискуют и думаю, не рискнут, - уверен Перцев. – Как известно, Украину активно поддерживал ныне покойный Вахтанг Кикабидзе, однако фильмы с его участием по-прежнему показывают в РФ. Можно также вспомнить и Аллу Пугачеву. Более молодые люди продолжают слушать уехавших артистов - Би-2, Нойз МС, Земфиру, Монеточку и других. Это как с угрозами российских властей закрыть в стране YouTube. Может, и хотелось бы его запретить полностью, но власти понимают, что недовольство людей будет сильным. Цифровая «зачистка» фильмов, в которых участвуют актеры, известные десяткам миллионов людей в России и других странах, вызовет недоумение даже у тех, кто поддерживает войну. Ведь это кино уже снято, а вымарывание актеров из него будет переписыванием истории. То есть именно тем, за что власти РФ постоянно критикуют Запад. Поэтому такие предложения исходят пока только от радикалов». Известный российский литературный критик и литературовед Михаил Эдельштейн в беседе с журналистом haqqin.az сказал, что скандальные требования замены в старых фильмах актеров и актрис, неугодных властям, некоторые люди делают ради хайпа, дешевой славы.

«Очень мало шансов на то, что эти призывы будут реализованы, - уверен Эдельштейн. - О том, чтобы убрать Брыльску из рязановской классики, говорят еще с прошлого года, но тем не менее ничего не происходит. Ахеджакову заменить с помощью нейросети на Лизу Боярскую требует Елена Крайт - рядовая ведущая криминальных теленовостей, известная в основном тем, что является женой Виталия Бородина - серийного доносчика, который создает себе репутацию влиятельного человека и призывает властные инстанции кого-то признать иноагентом, против кого-то возбудить уголовное дело и так далее. Но в итоге ничего не происходит. То есть человек существует на то, что строчит на звезд доносы, благодаря которым он все время появляется в печати. Такой вот метод создать себе репутацию влиятельного человека, каковым Бородин, конечно, ни в коем случае не является». По словам Эдельштейна, Лию Ахеджакову знает по крайней мере все старшее поколение бывшего СССР. «Устраивать гонения на таких суперпопулярных людей - тактика многих никому не известных депутатов-заднескамеечников, которые постоянно выскакивают с какими-то скандальными заявлениями, чтобы где-то мелькать и хоть как-то запомниться», - сказал он. Михаил Эдельштейн считает, что в Кремле есть некая установка, в соответствии с которой очень известных актеров и исполнителей за политические высказывания особо не преследуют.