Кремль о публичной казни брата Асада

Кремль не располагает информацией о публичной казни двоюродного брата Башара Асада в Сирии, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, но Москва «внимательно отслеживает все, что происходит в Сирии, и поддерживает контакты с Дамаском».

По словам Пескова, российская сторона «хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии».