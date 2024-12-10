Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева
13:48 2153
Внуки президента Азербайджана Ильхама Алиева Али и Микаил поделились в соцсетях фотографией с находящейся в Баку живой легендой мирового футбола Лионелем Месси.
Вместе со знаменитым аргентинцем были и его друзья, партнеры по американской команде «Интер Майами» Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.
Звезды мирового футбола прибыли в Баку минувшей ночью. В эти минуты в Baku Crystall Hall начинается мероприятие с участием Месси и его друзей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!