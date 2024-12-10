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Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева

фото
Отдел спорта
13:48 2153

Внуки президента Азербайджана Ильхама Алиева Али и Микаил поделились в соцсетях фотографией с находящейся в Баку живой легендой мирового футбола Лионелем Месси.

Вместе со знаменитым аргентинцем были и его друзья, партнеры по американской команде «Интер Майами» Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Звезды мирового футбола прибыли в Баку минувшей ночью. В эти минуты в Baku Crystall Hall начинается мероприятие с участием Месси и его друзей.

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Переполненный Baku Crystal Hall в ожидании Месси
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Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева
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