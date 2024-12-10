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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

О погоде на завтра: дождь, снег...

14:03 910

12 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, к ночи местами возможен дождь. Умеренный юго-западный ветер сменится на временами усиливающийся северо-западный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем - 9-11° тепла.

Атмосферное давление достигнет 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых районах, начиная с западных, ожидаются дожди, в горной местности снег. Осадки местами интенсивные. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем - 11-16° тепла, в горных районах ночью 3-8° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

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