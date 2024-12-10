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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Иванишвили богатеет не по дням, а по часам

14:04 1074

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили оказался на 391 строчке списка миллиардеров по версии издания Bloomberg. Его состояние составляет 7,73 млрд долларов.

По данным экономического издания, с начала года до 9 ноября состояние миллиардера увеличилось на 1,13 млрд долларов. Всего в списке издания 500 миллиардеров мира.

По оценке Bloomberg, большая часть состояния Иванишвили – акции, активы с фиксированным доходом и наличные средства, альтернативные инвестиции и товары. Кроме того, почетный председатель партии собрал коллекцию предметов искусства на 1 млрд долларов.

Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти.

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