Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией

Террористическая организация РПК/ОНС, ядро поддерживаемых США так называемых «Сирийских демократических сил», вооружилась зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) советского производства 2К12 «Куб» и готовится к противостоянию с турецкой авиацией. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, «Сирийские демократические силы» перевозят захваченные с базы армии Асада в Дейр-эз-Зоре комплексы «Куб» на север страны. Согласно данным международных наблюдателей, колонна из четырех ЗРК и пусковых установок направилась в районы, где за последние недели участились удары турецкой авиации.

ЗРК 2К12 «Куб» предназначен для борьбы с низколетящими целями и самолетами на малых и средних высотах. Этот советский комплекс до сих пор активно используется во многих странах благодаря своей мобильности и высокой точности. Перемещение комплексов к границе может существенно изменить баланс сил в регионе, усложнив проведение авиаударов турецкими ВВС. Это, в свою очередь, может привести к обострению конфликта и новым столкновениям. Вчера турецкая разведка обнаружила конвой, перевозивший оружие, захваченное с баз сил РПК/ОНС в Дейр-эз-Зоре, на их склады на севере Сирии, и дроны тут же нанесли ракетные удары по этому конвою. По данным турецких СМИ, в колонне находились 12 грузовиков с боеприпасами, 2 танка и еще 2 военной техники. Сообщается, что все они были уничтожены, а информации о том, достигли ли захваченные курдами зенитно-ракетные комплексы «Куб» до баз РПК, нет. Следует напомнить, что «Сирийские демократические силы» воспользовались хаосом, вызванным атакой оппозиционных группировок, возглавляемых «Хайят Тахрир аш-Шам», на Дамаск и свержением режима Асада, чтобы захватить город Дейр-эз-Зор и оружие на расположенных там военных базах. Однако позже появились сообщения, что силы «Хайят Тахрир аш-Шам» вытеснили курдские формирования из этого города.

На фоне последних событий в Сирии РПК/ОНС частично утратили контроль над городом Манбиджем, расположенным на севере страны недалеко от границы с Турцией. Город перешел под контроль группировок «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Анкарой. После взятия Манбиджа турецкие союзники намерены захватить город Кобани к югу от реки Евфрат, чтобы оттеснить курдов на 30 километров от турецкой границы. Если РПК/ОНС потеряют Кобани, то вся северная граница Сирии с Турцией окажется под контролем союзников Анкары и непосредственно турецкой армии. Тем не менее курдские формирования мобилизуют силы, чтобы удержать Кобани и вернуть Манбидж. Оружие и военная техника, захваченные у сирийской армии, могут усилить их возможности в борьбе с турецкой авиацией и формированиями «Сирийской национальной армии». С другой стороны, США продолжают вооружать «Сирийские демократические силы». За последние годы Пентагон поставил курдам переносные ЗРК «Стингер», боевые машины пехоты «Брэдли», противотанковые ракеты и другое вооружение. Свои действия Вашингтон объясняет необходимостью борьбы с ИГИЛ. Однако очевидно, что конечная цель — создание нового «курдского государства» на севере Сирии подобно ситуации в Ираке.