Макрон позвонил Иванишвили

Информацию о звонке распространила пресс-служба партии. Сообщается, что президент Франции выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и выразил желание внести свой вклад в ее полное разрешение.

«В свою очередь, Бидзина Иванишвили поблагодарил президента Франции за инициативу и поддержал идею совместных усилий», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что разговор длился целый час. Не уточняется, кто был инициатором звонка. Стороны договорились об еще одном контакте через несколько дней.

На прошлой неделе Макрон на официальном уровне принял в Париже оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили и, по сообщениям СМИ, содействовал ее встрече с Дональдом Трампом.