В Минздраве встретились с представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане

Теймур Мусаев сообщил, что Министерством здравоохранения предпринимаются важные шаги по совершенствованию качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Министр также отметил, что вакцинные препараты в Азербайджан были завезены по линии ЮНИСЕФ.

Подчеркнув важность COP29, проведенного в Баку в ноябре текущего года, министр отметил, что в рамках глобального саммита состоялись панельные дискуссии, совместно организованное Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Всемирной организацией здравоохранения на тему «Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения по подготовке к последствиям изменения климата для здоровья и реагирования на них». Было также отмечено, что с 2024/25 учебного года в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) для студентов второго курса введен предмет «Изменение климата и здоровье».

Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.