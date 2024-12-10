В Минздраве встретились с представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Саджи Фаруком Абдуллой.
Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул многогранность отношений между Азербайджаном и ЮНИСЕФ: «За прошедший период успешно осуществлены ряд проектов в сфере здравоохранения, образования, охраны здоровья матери и ребенка».
Теймур Мусаев сообщил, что Министерством здравоохранения предпринимаются важные шаги по совершенствованию качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Министр также отметил, что вакцинные препараты в Азербайджан были завезены по линии ЮНИСЕФ.
Подчеркнув важность COP29, проведенного в Баку в ноябре текущего года, министр отметил, что в рамках глобального саммита состоялись панельные дискуссии, совместно организованное Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Всемирной организацией здравоохранения на тему «Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения по подготовке к последствиям изменения климата для здоровья и реагирования на них». Было также отмечено, что с 2024/25 учебного года в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) для студентов второго курса введен предмет «Изменение климата и здоровье».
Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.
В свою очередь, Саджа Фарук Абдулла напомнила, что Детский фонд ООН начал работу в Азербайджане в 1993 году: «ЮНИСЕФ привержен обязательству тесно взаимодействовать с правительством Азербайджана в построении лучшего будущего для детей и создании возможностей для полноценного развития их потенциала».
Высоко оценив достигнутый уровень партнерства между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, Саджа Фарук Абдулла отметила, что программа сотрудничества на 2021-2025 годы служит основой для более тесного взаимодействия.
В завершение стороны обсудили вопросы сотрудничества по приоритетным направлениям.