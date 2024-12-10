USD 1.7000
EUR 1.7893
RUB 1.6487
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения

14:41 419

Иранская разведка на протяжении трех месяцев предупреждала правительство экс-президента Сирии Башара Асада об угрозах, но все было проигнорировано. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время своего обращения к народу.

«Наша разведка за несколько месяцев до этого (имеется в виду падение правительства Асада) передавала сирийским властям сообщения с предупреждениями. Я не знаю, дошли ли они точно до высокопоставленных лиц или нет. Но наши разведчики говорили, что в шахривар, мехр, абан (три месяца иранского календаря, период соответствует 23 августа - 21 ноября) постоянно передавали сообщения», - приводит слова Хаменеи телеканал SNN.

Атака на российские города: удар по нефтебазе
Атака на российские города: удар по нефтебазе обновлено 14:52
14:52 5047
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
14:41 420
Макрон позвонил Иванишвили
Макрон позвонил Иванишвили
14:20 830
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии обновлено 13:41
13:41 4064
Переполненный Baku Crystal Hall в ожидании Месси
Переполненный Baku Crystal Hall в ожидании Месси фото; обновлено 14:26; видео
14:26 10256
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева фото
13:48 2170
Опасная игра Израиля в Сирии
Опасная игра Израиля в Сирии наш комментарий
11:24 4053
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация о развитии ситуации; все еще актуально
10 декабря 2024, 21:48 12513
Блинкен летит в Турцию
Блинкен летит в Турцию
13:14 1481
«Путин уже не тот»: новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
«Путин уже не тот»: новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
13:08 2271
Британцы дают зеленый свет сирийской оппозиции
Британцы дают зеленый свет сирийской оппозиции
13:07 1323

ЭТО ВАЖНО

Атака на российские города: удар по нефтебазе
Атака на российские города: удар по нефтебазе обновлено 14:52
14:52 5047
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
14:41 420
Макрон позвонил Иванишвили
Макрон позвонил Иванишвили
14:20 830
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии обновлено 13:41
13:41 4064
Переполненный Baku Crystal Hall в ожидании Месси
Переполненный Baku Crystal Hall в ожидании Месси фото; обновлено 14:26; видео
14:26 10256
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева фото
13:48 2170
Опасная игра Израиля в Сирии
Опасная игра Израиля в Сирии наш комментарий
11:24 4053
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация
Роковые кровопролитные бои в Украине: приближается кульминация о развитии ситуации; все еще актуально
10 декабря 2024, 21:48 12513
Блинкен летит в Турцию
Блинкен летит в Турцию
13:14 1481
«Путин уже не тот»: новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
«Путин уже не тот»: новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
13:08 2271
Британцы дают зеленый свет сирийской оппозиции
Британцы дают зеленый свет сирийской оппозиции
13:07 1323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться