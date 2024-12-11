Путин рассказал Орбану о «деструктивной деятельности киевского режима»

В ходе разговора, как сообщается, Орбан «выразил заинтересованность в поиске путей политико-дипломатического разрешения войны в Украине, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров».

Путин же, отмечают СМИ, «изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта».

Стороны также обсудили «напряженную обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии».

Ранее сообщалось, что Орбан воспользовался приглашением избранного президента США Дональда Трампа и провел с ним очередную встречу в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. На встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц и бизнесмен Илон Маск, который в новой администрации Белого дома может стать одним из руководителей департамента эффективности госуправления.