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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Новость дня
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Хаменеи заявил, что минус на минус дает плюс

14:59 1258

Иран и силы сопротивления «станут лишь сильнее и охватят весь Ближний Восток, если на них продолжат оказывать давление». Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время своего обращения к народу.

«Смысл сил сопротивления в том, что чем сильнее вы давите, тем сильнее мотивация. Чем сильнее боретесь с ними, тем шире они становятся. Я говорю вам, что силы сопротивления охватят весь регион! Не осознающие значения сопротивления, думают, что, когда [силы] сопротивления ослабнут, Иран тоже ослабнет, но я вам говорю, что Иран станет лишь сильнее в любом случае», - приводит слова Хаменеи телеканал SNN.

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