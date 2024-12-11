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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Муратов покинул Россию

15:06 2298

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов покинул Россию после допроса по уголовному делу в отношении своего бывшего заместителя Кирилла Мартынова, заочно обвиняемого в организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следственный комитет допросил Муратова в качестве свидетеля по делу в минувшую пятницу. После этого он уехал за границу», - сказал собеседник агентства.

В отношении Мартынова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). Басманный суд 6 ноября санкционировал его заочный арест, он объявлен в международный розыск.

Причиной для возбуждения уголовного дела стала работа Мартынова в издании «Новая газета. Европа» (признана нежелательной в РФ организацией) в проекте «Свободный университет», деятельность которого также признана нежелательной в России. Кроме того, он связан с еще одной нежелательной в РФ организацией - Международным центром имени Вудро Вильсона (США).

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