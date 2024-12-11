Во всей Абхазии нет света

На территории всей Абхазии прекращена подача электроэнергии, сообщает ТАСС.

Это произошло из-за остановки ИнгурГЭС — единственной электростанции в стране. В «Черноморэнерго», абхазской энергокомпании, сообщили, что аварийная остановка ИнгурГЭС произошла из-за критически низкого уровня воды и ее недостаточного притока.

С 9 декабря подача электричества в отколовшемся от Грузии регионе осуществлялась дважды в день, по 2 часа 20 минут, и в ночное время.