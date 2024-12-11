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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Международные эксперты провели оценку антикоррупционной политики Azercell

Лидирующий мобильный оператор успешно продлил сертификацию соответствия стандарту ISO
15:16 392

Международные эксперты в очередной раз отметили соответствие внутренней политики и процедур Azercell принципам прозрачности и положениям ISO 37001:2016. Так, сертификационный аудит, проведенный 16 октября 2024 года турецкой компанией Denetik Belgelendirme, аккредитованной крупнейшей аккредитационной организацией США ANAB (ANSI National Accreditation Board), подтвердил, что антикоррупционная программа Azercell отвечает строгим требованиям стандарта.

ISO 37001 - единственный всемирно признанный стандарт противодействия коррупции, опубликованный Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2016 году. Сертификат подтверждает ориентацию Azercell на антикоррупционную деятельность и защиту прозрачности, а также доказывает приверженность компании местному антикоррупционному законодательству, международным стандартам и передовому опыту. Следуя принципу нулевой толерантности к коррупции, Azercell вносит свой вклад в формирование этичной бизнес-среды, при установлении и развитии отношений с деловыми партнерами.

Стоит отметить, что компания Azercell Telecom, сертифицированная по стандарту ISO 37001 с 2020 года, стала первой на локальном телекоммуникационном рынке, успешно прошедшей эту сертификацию.

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