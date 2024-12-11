Маршрут побега Асада из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад смог сбежать из страны при непосредственной помощи российских разведчиков, которые организовали его безопасное перемещение до российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Источники подтвердили, что самолет Асада следовал из Дамаска в Хмеймим с отключенными транспондерами, чтобы избежать его отслеживания и поражения с помощью средств противовоздушной обороны, что могли быть у исламистов.

8 декабря сообщалось, что Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и вылетел из Дамаска. По данным сервиса Flightradar 24, через некоторое время после вылета самолет пропал с радаров.