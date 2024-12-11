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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Зарегистрируйтесь в ABB Biz, используйте мобильный POS и получите кредит для бизнеса от 9%

15:28 283

Отличная новость для малого бизнеса от Банка ABB — вашего надежного партнера на пути к успеху! Банк АBB запускает новую кампанию для малого бизнеса! Теперь клиенты, зарегистрировавшиеся в приложении ABB Biz и начавшие использовать мобильный POS, могут получить кредит до 20 000 манатов с годовой процентной ставкой от 9%.

Условия кампании:

• Сумма — до 20 000 манатов.

• Срок — до 48 месяцев.

• Процентная ставка — от 9%.

• Без поручителей, залога, комиссии.

• ФГПС — 9-20%.

Мобильный POS предоставляется бесплатно и без комиссии.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, клиент должен подключиться к приложению ABB Biz, начать использовать мобильный POS, иметь ИНН более 12 месяцев и подходящую кредитную историю.

ABB Biz — это комплексное финансовое решение, предназначенное для упрощения работы малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели могут легко зарегистрироваться в приложении ABB Biz, открыть счет, заказать дебетовую карту и получить кредит на выгодных условиях — весь процесс проходит онлайн, быстро и без необходимости предоставлять залог или поручителей.

Приложение ABB Biz предоставляет предпринимателям возможность использовать мобильный POS-терминал без депозита — важная особенность для малого бизнеса. Также с помощью приложения можно создавать QR-коды для удобных и выгодных платежей и принимать оплату от других клиентов через эти коды.

С помощью E-Mühasibim предприниматели могут без лишних усилий подготовить упрощенную налоговую декларацию и мгновенно оплатить автоматически рассчитанную сумму налога.

Кроме того, приложение ABB Biz позволяет выполнять переводы между счетами, а также переводы внутри Банка и по стране. Вы можете оплачивать коммунальные услуги, налоги и счета за связь, а также общаться с назначенным менеджером прямо через приложение.

Скачайте приложение здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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