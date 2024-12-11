Россия просит сирийцев не трогать свои базы

Россия «внимательно следит за событиями в Сирии, для РФ приоритетом является неприкосновенность российских дипломатических и военных объектов». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы внимательно следим за драматическими событиями в Сирии. Безусловный приоритет для нас имеет безопасность всех российских граждан, находящихся на территории Сирии, а также неприкосновенность российских объектов и представительств: дипломатических, военных и других, в том числе имеющих отношение к деятельности отечественных компаний и организаций, - сказала Захарова. - Исходим из безальтернативности соблюдения международно-правовых норм, регулирующих статус и деятельность российских учреждений на территории Сирии, включая Венские конвенции».