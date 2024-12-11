Москва просит Трампа учесть свои озабоченности

Россия пока не получила от избранного президента США Дональда Трампа работающих вариантов по урегулированию украинского кризиса, которые учитывали бы озабоченности Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Положить конец конфликту может реализация предложений Путина с учетом реалий на земле», - заявила она.

На днях Трамп призвал президента России Владимира Путина к немедленному прекращению огня в Украине, назвав этот шаг частью своих активных усилий по завершению конфликта в качестве избранного президента.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие», - написал Трамп на своей платформе социальных сетей Truth Social.