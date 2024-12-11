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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Новость дня
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Москва просит Трампа учесть свои озабоченности

15:55 1037

Россия пока не получила от избранного президента США Дональда Трампа работающих вариантов по урегулированию украинского кризиса, которые учитывали бы озабоченности Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Положить конец конфликту может реализация предложений Путина с учетом реалий на земле», - заявила она.

На днях Трамп призвал президента России Владимира Путина к немедленному прекращению огня в Украине, назвав этот шаг частью своих активных усилий по завершению конфликта в качестве избранного президента.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие», - написал Трамп на своей платформе социальных сетей Truth Social.

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