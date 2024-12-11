Трамп сказал Зеленскому и Макрону срочно прекратить огонь

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых проинформированных о встрече людей.

По словам неназванных собеседников, встреча длилась 35 минут, но конкретные детали видения мира лидеры трех стран не обсуждали. Один из собеседников отметил, что Трамп вел себя «дружелюбно, уважительно и открыто» и пребывал «в режиме слушания».

Как сказал собеседник из Офиса президента Зеленского, на встрече обсудили некоторые ключевые моменты. В частности, речь шла о гарантиях, так как одного прекращения огня недостаточно и российский президент Владимир Путин может его нарушить. По словам собеседника, Трамп «думает обо всех деталях».

Как отметили несколько неназванных приближенных к Трампу чиновников, он сконцентрировался во время встреч на установлении личных отношений. Макрон же, по словам двух собеседников, на встрече попытался доказать, что Европа многое сделала для поддержки Украины и готова «более равномерно» распределить бремя безопасности с США.