USD 1.7000
EUR 1.7893
RUB 1.6487
Подписаться на уведомления
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Новость дня
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Состоялось заседание рабочей группы «Система здравоохранения»

фото
16:14 309

11 декабря состоялось очередное заседание рабочей группы «Система здравоохранения» Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, возглавляемой Министерством здравоохранения.

В мероприятии приняли участие должностные лица Администрации президента Азербайджана, Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному страхованию, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства науки и образования, Государственного комитета статистики, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (İİTKM), Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава и Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам рабочей группы «Система здравоохранения».

В повестку дня заседания, проведенного под председательством заместителя министра здравоохранения Расима Исмаилова, были включены такие вопросы, как представление новых членов рабочей группы, анализ результатов мер, проведенных в рамках Плана действий, обсуждение состояния выполнения задач, включенных в протокол об итогах предыдущего заседания.

Заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ Управления экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Вусал Шихалиев подчеркнул важность предоставления соответствующих предложений от профильных структур с точки зрения эффективности всей работы.

Выступившая на заседании заведующая отделом общественного здравоохранения и контроля заболеваний Министерства здравоохранения Назифа Мурсалова представила отчет о работе, проделанной Минздравом в сфере детской иммунопрофилактики.

На заседании также были заслушаны выступления заведующей отделом государственных программ Департамента по работе с уязвимыми группами населения TƏBİB Сакины Гурбановой, заместитель руководителя отдела Мониторинга и оценки İİTKM Сабины Джумазаде и других участников мероприятия.

Затем члены Рабочей группы приняли активное участие в дискуссиях, были заслушаны мнения и предложения, а также даны соответствующие рекомендации.

По итогам встречи определены приоритетные направления и вопросы, которые будут рассмотрены на заседаниях Рабочей группы «Система здравоохранения» в 2025 году.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения осуществляет руководство рабочей группой «Система здравоохранения» Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией видео; о развитии ситуации
14:15 3933
Месси и его коллеги по цеху в Центре Гейдара Алиева!
Месси и его коллеги по цеху в Центре Гейдара Алиева! фото
16:41 716
Новые власти Сирии арестовали охранников печально известной тюрьмы Седная
Новые власти Сирии арестовали охранников печально известной тюрьмы Седная видео
16:30 1034
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо?
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо? новые вопросы
02:07 11515
Маршрут побега Асада из Сирии
Маршрут побега Асада из Сирии
15:23 3080
Атака на российские города: удар по нефтебазе
Атака на российские города: удар по нефтебазе обновлено 14:52
14:52 7219
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
14:41 2185
Макрон позвонил Иванишвили
Макрон позвонил Иванишвили
14:20 2453
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии обновлено 13:41
13:41 5960
Лионель Месси: «Азербайджан, спасибо за такой горячий прием!»
Лионель Месси: «Азербайджан, спасибо за такой горячий прием!» фото; видео; обновлено 15:28
15:28 13175
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева фото
13:48 4386

ЭТО ВАЖНО

Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией видео; о развитии ситуации
14:15 3933
Месси и его коллеги по цеху в Центре Гейдара Алиева!
Месси и его коллеги по цеху в Центре Гейдара Алиева! фото
16:41 716
Новые власти Сирии арестовали охранников печально известной тюрьмы Седная
Новые власти Сирии арестовали охранников печально известной тюрьмы Седная видео
16:30 1034
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо?
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо? новые вопросы
02:07 11515
Маршрут побега Асада из Сирии
Маршрут побега Асада из Сирии
15:23 3080
Атака на российские города: удар по нефтебазе
Атака на российские города: удар по нефтебазе обновлено 14:52
14:52 7219
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
Хаменеи недоволен: Асад проигнорировал наши предупреждения
14:41 2185
Макрон позвонил Иванишвили
Макрон позвонил Иванишвили
14:20 2453
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии обновлено 13:41
13:41 5960
Лионель Месси: «Азербайджан, спасибо за такой горячий прием!»
Лионель Месси: «Азербайджан, спасибо за такой горячий прием!» фото; видео; обновлено 15:28
15:28 13175
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева
Лионель Месси с внуками Ильхама Алиева фото
13:48 4386
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться