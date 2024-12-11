Состоялось заседание рабочей группы «Система здравоохранения»

В мероприятии приняли участие должностные лица Администрации президента Азербайджана, Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному страхованию, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства науки и образования, Государственного комитета статистики, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (İİTKM), Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава и Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам рабочей группы «Система здравоохранения».

В повестку дня заседания, проведенного под председательством заместителя министра здравоохранения Расима Исмаилова, были включены такие вопросы, как представление новых членов рабочей группы, анализ результатов мер, проведенных в рамках Плана действий, обсуждение состояния выполнения задач, включенных в протокол об итогах предыдущего заседания.

Заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ Управления экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Вусал Шихалиев подчеркнул важность предоставления соответствующих предложений от профильных структур с точки зрения эффективности всей работы.