Состоялось заседание рабочей группы «Система здравоохранения»
11 декабря состоялось очередное заседание рабочей группы «Система здравоохранения» Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, возглавляемой Министерством здравоохранения.
В мероприятии приняли участие должностные лица Администрации президента Азербайджана, Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному страхованию, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства науки и образования, Государственного комитета статистики, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (İİTKM), Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава и Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам рабочей группы «Система здравоохранения».
В повестку дня заседания, проведенного под председательством заместителя министра здравоохранения Расима Исмаилова, были включены такие вопросы, как представление новых членов рабочей группы, анализ результатов мер, проведенных в рамках Плана действий, обсуждение состояния выполнения задач, включенных в протокол об итогах предыдущего заседания.
Заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ Управления экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Вусал Шихалиев подчеркнул важность предоставления соответствующих предложений от профильных структур с точки зрения эффективности всей работы.
Выступившая на заседании заведующая отделом общественного здравоохранения и контроля заболеваний Министерства здравоохранения Назифа Мурсалова представила отчет о работе, проделанной Минздравом в сфере детской иммунопрофилактики.
На заседании также были заслушаны выступления заведующей отделом государственных программ Департамента по работе с уязвимыми группами населения TƏBİB Сакины Гурбановой, заместитель руководителя отдела Мониторинга и оценки İİTKM Сабины Джумазаде и других участников мероприятия.
Затем члены Рабочей группы приняли активное участие в дискуссиях, были заслушаны мнения и предложения, а также даны соответствующие рекомендации.
По итогам встречи определены приоритетные направления и вопросы, которые будут рассмотрены на заседаниях Рабочей группы «Система здравоохранения» в 2025 году.
Следует отметить, что Министерство здравоохранения осуществляет руководство рабочей группой «Система здравоохранения» Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.