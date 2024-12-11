У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами

Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем, у Тегерана есть доказательства этого, заявил аятолла Али Хаменеи. Ничего необычного в этом заявлении нет. Все в соответствии с лучшими стандартами иранского политикума: либо «пирузи», то есть победа на фарси, даже вопреки очевидным фактам, как это было с ХАМАС и «Хезболлой». Либо, если что-то уж совсем пошло не так, заговор «Большого Сатаны и сионистов», как в данном случае.

В любом случае, что бы ни говорили иранские официальные лица, Тегеран сейчас фиксирует убытки. Особенно досадные после того, как долгие годы Иран говорил об американских военных экспедициях на Ближнем Востоке: дескать, приходили невежественные завоеватели, не имеющие представления о местном менталитете, не могущие создать ни устойчивых режимов, ни эффективных силовых структур. Но вот выяснилось: казалось бы, нет более региональной и погруженной в тонкости восточной жизни державы, чем Иран, но и он в Сирии откровенно обделался. Хотя справедливости ради стоит отметить, что после «успехов» иранского социального инжиниринга в Ираке, едва не подведших эту страну к краху и формату «несостоявшегося государства», после аналогичных «успехов» в Ливане, который эту грань уже переступил, иного результата ожидать было бы наивно. В любой стране, которой Иран уделял особое внимание, обязательно начиналась полоса невзгод и социальных катастроф. И это правило не знает исключений. Но кто ж в официальном Тегеране это признает? А потому там в срочном порядке, буквально на коленках «шьется» своя версия сирийских событий фееричного провала Ирана в ключевой точке «Оси сопротивления». Которая в иранском изложении, видимо, и станет основной.

Она проста и незатейлива и вкратце может быть изложена всего в трех тезисах: Первый – во всем виноват сам Асад и его режим, которые игнорировали советы иранских друзей, а вместо этого прислушивались к советам «всяких там арабов из Персидского залива», которые уговорили Дамаск отказаться от поддержки Ирана в его противостоянии с Израилем. Второй – Тегеран обманули турки, которые знали о готовящемся наступлении оппозиции, но заверили иранцев, что никакого наступления не будет. И третий – Асад не захотел сопротивляться. А раз так и сирийская армия не готова была рисковать своими жизнями и сражаться, то зачем это было нужно самому Ирану и проиранским силам? И между строк этих тезисов сквозит еще один – иранцы изо всех сил пытались убедить Дамаск заняться социальными, экономическими и военными реформами, по типу тех, что в Идлибе проводила оппозиция. Но он их не слушал. И вот печальный результат – народ Сирии его отверг.

Что ж, пройдемся по фактам, главным из которых являлось стремление Ирана с начала гражданской войны в Сирии играть там первую скрипку. Именно усилиями Тегерана, на его штыках и штыках его наемников, шиитских милиций, всех этих Фатимиюнов, Зейнабиюнов и прочих «бригад имени кого-нибудь», собранных везде, где можно, от Ливана до Пакистана и от Ирака до Афганистана, Асаду удалось удержаться у власти. Более того, Тегерану удалось почти невозможное – уговорить Россию стать военным инструментом иранцев в сирийской авантюре. Правда, Кремль не очень-то этому сопротивлялся, но Иран в Сирии всегда был на первых ролях, имел практически неограниченное влияние во властных коридорах Дамаска, чем чрезвычайно гордился и при каждом удобном случае это подчеркивал. Плюс к этому миллиарды иранских долларов режиму Асада, поставки оружия и нефти, да много чего еще. Плюс советники из КСИР, которых было более чем достаточно. И даже с избытком. Плюс прибранные этим же КСИР все более-менее прибыльные сферы сирийской экономики и развернутое при помощи Ирана производство каптагона, ставшего настоящей «кровью режима Асада».

Кто поверит, что в таких условиях Асад мог «не прислушиваться» к советам Ирана? Утверждать подобное даже не смешно – на дурака, уж простите за вульгаризм, рассказ. Теперь о турках, которых Тегеран в Сирии воспринимал исключительно как антагонистов, а их местные прокси считал целью, подлежащей уничтожению, категорически отказываясь идти с ними на переговоры, окружая их отрядами шиитской милиции и постоянно бомбя, и расстреливая их позиции вокруг Идлиба. Основной вал сирийских беженцев приняла на себя Турция, а Иран только радовался, рассматривая это как фактор создания Анкаре дополнительных проблем. И с какой это радости турки должны были предупреждать Тегеран о готовящемся наступлении? Иранцы первыми начали радоваться, что «у соседа корова сдохла». А когда к ним применили тот же самый принцип, почему-то начали жаловаться на некий обман. Ну и по поводу отказа Асада сопротивляться. А чем и ради чего? В иранцах сирийцы окончательно разочаровались. В проиранской Сирии не происходило ничего, что заставило бы местное население радоваться сохранению режима. Иранские прокси вели себя здесь как в оккупированной стране – и в подходящий момент это «выстрелило». А Иран и его прокси, «Хезболла» и иракское шиитское ополчение, попросту испугались прийти на помощь, побоявшись израильских атак с воздуха.