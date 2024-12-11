У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами
Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем, у Тегерана есть доказательства этого, заявил аятолла Али Хаменеи.
Ничего необычного в этом заявлении нет. Все в соответствии с лучшими стандартами иранского политикума: либо «пирузи», то есть победа на фарси, даже вопреки очевидным фактам, как это было с ХАМАС и «Хезболлой». Либо, если что-то уж совсем пошло не так, заговор «Большого Сатаны и сионистов», как в данном случае.
В любом случае, что бы ни говорили иранские официальные лица, Тегеран сейчас фиксирует убытки. Особенно досадные после того, как долгие годы Иран говорил об американских военных экспедициях на Ближнем Востоке: дескать, приходили невежественные завоеватели, не имеющие представления о местном менталитете, не могущие создать ни устойчивых режимов, ни эффективных силовых структур. Но вот выяснилось: казалось бы, нет более региональной и погруженной в тонкости восточной жизни державы, чем Иран, но и он в Сирии откровенно обделался.
Хотя справедливости ради стоит отметить, что после «успехов» иранского социального инжиниринга в Ираке, едва не подведших эту страну к краху и формату «несостоявшегося государства», после аналогичных «успехов» в Ливане, который эту грань уже переступил, иного результата ожидать было бы наивно. В любой стране, которой Иран уделял особое внимание, обязательно начиналась полоса невзгод и социальных катастроф. И это правило не знает исключений.
Но кто ж в официальном Тегеране это признает? А потому там в срочном порядке, буквально на коленках «шьется» своя версия сирийских событий фееричного провала Ирана в ключевой точке «Оси сопротивления». Которая в иранском изложении, видимо, и станет основной.
Она проста и незатейлива и вкратце может быть изложена всего в трех тезисах:
Первый – во всем виноват сам Асад и его режим, которые игнорировали советы иранских друзей, а вместо этого прислушивались к советам «всяких там арабов из Персидского залива», которые уговорили Дамаск отказаться от поддержки Ирана в его противостоянии с Израилем.
Второй – Тегеран обманули турки, которые знали о готовящемся наступлении оппозиции, но заверили иранцев, что никакого наступления не будет.
И третий – Асад не захотел сопротивляться. А раз так и сирийская армия не готова была рисковать своими жизнями и сражаться, то зачем это было нужно самому Ирану и проиранским силам?
И между строк этих тезисов сквозит еще один – иранцы изо всех сил пытались убедить Дамаск заняться социальными, экономическими и военными реформами, по типу тех, что в Идлибе проводила оппозиция. Но он их не слушал. И вот печальный результат – народ Сирии его отверг.
Что ж, пройдемся по фактам, главным из которых являлось стремление Ирана с начала гражданской войны в Сирии играть там первую скрипку. Именно усилиями Тегерана, на его штыках и штыках его наемников, шиитских милиций, всех этих Фатимиюнов, Зейнабиюнов и прочих «бригад имени кого-нибудь», собранных везде, где можно, от Ливана до Пакистана и от Ирака до Афганистана, Асаду удалось удержаться у власти.
Более того, Тегерану удалось почти невозможное – уговорить Россию стать военным инструментом иранцев в сирийской авантюре. Правда, Кремль не очень-то этому сопротивлялся, но Иран в Сирии всегда был на первых ролях, имел практически неограниченное влияние во властных коридорах Дамаска, чем чрезвычайно гордился и при каждом удобном случае это подчеркивал.
Плюс к этому миллиарды иранских долларов режиму Асада, поставки оружия и нефти, да много чего еще. Плюс советники из КСИР, которых было более чем достаточно. И даже с избытком. Плюс прибранные этим же КСИР все более-менее прибыльные сферы сирийской экономики и развернутое при помощи Ирана производство каптагона, ставшего настоящей «кровью режима Асада».
Кто поверит, что в таких условиях Асад мог «не прислушиваться» к советам Ирана? Утверждать подобное даже не смешно – на дурака, уж простите за вульгаризм, рассказ.
Теперь о турках, которых Тегеран в Сирии воспринимал исключительно как антагонистов, а их местные прокси считал целью, подлежащей уничтожению, категорически отказываясь идти с ними на переговоры, окружая их отрядами шиитской милиции и постоянно бомбя, и расстреливая их позиции вокруг Идлиба.
Основной вал сирийских беженцев приняла на себя Турция, а Иран только радовался, рассматривая это как фактор создания Анкаре дополнительных проблем. И с какой это радости турки должны были предупреждать Тегеран о готовящемся наступлении? Иранцы первыми начали радоваться, что «у соседа корова сдохла». А когда к ним применили тот же самый принцип, почему-то начали жаловаться на некий обман.
Ну и по поводу отказа Асада сопротивляться. А чем и ради чего? В иранцах сирийцы окончательно разочаровались. В проиранской Сирии не происходило ничего, что заставило бы местное население радоваться сохранению режима. Иранские прокси вели себя здесь как в оккупированной стране – и в подходящий момент это «выстрелило». А Иран и его прокси, «Хезболла» и иракское шиитское ополчение, попросту испугались прийти на помощь, побоявшись израильских атак с воздуха.
Поэтому попытки представить бегство Тегерана из Сирии как осознанное решение, основанное на новых региональных реалиях и защите долгосрочных целей, представит действия Ирана не провалом, а стратегическим и рассчитанным отступлением – это попытка «натянуть сову на глобус» и приписать Ирану то, чего он в сирийской ситуации явно не заслуживает. Единой иранской «Оси сопротивления» больше не существует, единого проиранского пояса фактически больше нет, в глазах мировой общественности Иран превратился в «бумажного тигра». И возможности переломить ситуацию в пользу Тегерана, переформатировать ее пока не просматриваются.
А это в свою очередь усиливает экзистенциальный страх правящих иранских элит. Ведь власть Дамаска рухнула, так почему иранская власть, утратившая поддержку большей части населения, не может постичь та же судьба? Вот что сейчас заботит Тегеран куда больше, чем поражение в Сирии.