Новые власти Сирии арестовали охранников печально известной тюрьмы Седная

8 декабря по мере продвижения к Дамаску сирийские оппозиционные группировки взяли под контроль тюрьму Седная. Там, по свидетельствам бывших заключенных, применяли пытки, людей подвергали насилию, в том числе сексуализированному. Тысячи людей были убиты — в основном, это были противники режима Асада.

Кадры освобождения узников тюрьмы Седная, в том числе женщин и детей, распространились в соцсетях и СМИ. Многие узники находились в заключении с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война — и даже дольше. По данным The Guardian, на свободу вышли заключенные, которые провели в тюрьме более 40 лет.

Тюрьма Седная находится примерно в 30 километрах к северу от Дамаска, ее территория оценивается примерно в 1,4 квадратных километра. Тюрьма была создана в начале 1980-х, туда поместили первых заключенных в 1987 году — на 16-м году правления Хафеза Асада, отца Башара Асада.

С 2011 года, после протестов «арабской весны» и последовавшей за ними гражданской войны, тюрьма Седная стала «главной политической тюрьмой в Сирии». В своих докладах правозащитники называли ее «лагерем смерти» и «человеческой бойней».

В докладе, который в 2022 году представила базирующаяся в Турции Ассоциация заключенных и пропавших без вести в тюрьме Седная (ADMSP), говорилось, что с 2011 по 2018 год примерно 30-35 тысяч заключенных этой тюрьмы были убиты или умерли из-за пыток, отсутствия медицинской помощи и голода. В 2018-2021 годах, по данным организации, там были убиты еще не менее 500 заключенных. Режим Асада отрицал обвинения правозащитников в военных преступлениях и преступлениях против человечности, называя их «беспочвенными» и «не соответствующими действительности».